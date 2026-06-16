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Gol Caracol  / Tabla de goleadores del Mundial 2026, tras triplete de Messi; Mbappé y Haaland, de cerca

Tabla de goleadores del Mundial 2026, tras triplete de Messi; Mbappé y Haaland, de cerca

Recién se está jugando la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026 y varias de las estrellas dijeron presente, inflando las redes y aportando a sus selecciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra su gol en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra su gol en el Mundial 2026
AFP

El Mundial 2026 está siendo testigo de una reunión de figuras. Justamente, este martes 16 de junio, varios se reportaron con goles, demostrando por qué son los mejores de sus selecciones. Estamos hablando de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi, quienes fueron un 'dolor de cabeza' para sus rivales.

En primera instancia, el delantero del Real Madrid marcó un doblete en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal, por el grupo I. Posteriormente, el turno fue para el atacante del Manchester City, quien también firmó un doblete, pero en el triunfo 4-1 de Noruega frente a Irak, por la misma zona de la cita orbital.

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Por último, el astro argentino del Inter Miami puso tres tantos para 'la albiceleste', que derrotó 3-0 a Argelia, en el grupo J. Recordemos que Harry Kane, Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, otros de los llamados a luchar por ser el máximo goleador del Mundial 2026, aún no han visto acción en lo que va del torneo.

Portugal choca con República Democrática del Congo, el miércoles 16 de junio, a las 12:00 p.m. (hora de Colombia), mientras que Inglaterra choca con Croacia, el mismo día, pero a las 3:00 de la tarde. Respecto a la Selección Colombia, mide fuerzas con Uzbekistán, también el 16 de junio, a las 9:00 de la noche.

Kylian Mbappé con la Selección de Francia
Francia
AFP

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Tabla de goleadores del Mundial 2026

1. Lionel Messi (Argentina) - 3 goles
2. Kylian Mbappé (Francia) – 2 goles
3. Erling Haaland (Noruega) – 2 goles
4. Elijah Just (Nueva Zelanda) – 2 goles
5. Folarin Balogun (Estados Unidos) – 2 goles
6. Yasin Ayari (Suecia) – 2 goles
7. Kai Havertz (Alemania) – 2 goles
8. Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) – 1 gol
9. Alexander Isak (Suecia) – 1 gol
10. Amad Diallo (Costa de Marfil) – 1 gol
11. Connor Metcalfe (Australia) – 1 gol
12. Crysencio Summerville (Países Bajos) – 1 gol
13. Cyle Larin (Canadá) – 1 gol
14. Daichi Kamada (Japón) – 1 gol

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