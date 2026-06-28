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Gol Caracol  / Japón confirmó la ausencia de su estrella principal para enfrentar a Brasil, en el Mundial 2026

Japón confirmó la ausencia de su estrella principal para enfrentar a Brasil, en el Mundial 2026

Japón jugará contra Brasil por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y no podrá contar con una de sus figuras por una molestia física. ¿De quién se trata?

Por: EFE
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Jugadores de Japón en entrenamiento.
Jugadores de Japón en entrenamiento.
AFP.

El atacante estrella de Japón, Takefusa Kubo, sigue lesionado y no jugará este lunes contra Brasil por dieciseisavos de final del Mundial 2026, dijo su seleccionador, Hajime Moriyasu, que recordó que ya saben ganarle a los pentacampeones mundiales.

"No ha podido entrenar hoy, está haciendo un trabajo individual, carreras, asi que no va a poder jugar en el equipo de mañana contra Brasil", informó el domingo el DT en conferencia de prensa en el Houston Stadium, sede del partido.

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Pese a ello, Moriyasu confía en que los Samuráis Azules ofrezcan su mejor versión, sobre todo inspirados en un reciente antecedente: un amistoso en octubre de 2025 en Tokio entre ambas escuadras que Japón ganó 3-2.

"Repasando nuestros partidos contra Brasil, nunca habíamos conseguido una victoria. Así que en ese momento, vimos cómo se hacía historia. Hasta ahora, teníamos un 0% de probabilidades de ganar, pero luego nos dimos cuenta de que sí tenemos posibilidades de ganar", consideró.

"Pensamos que va a ser un partido muy intenso (...) Creemos fervientemente que podemos ganar (...) El enfrentamiento de mañana va a ser complicadísimo pero saldremos al partido dándolo todo", agregó Moriyasu.

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Ambas escuadras se medirán el lunes a las 12:00 p.m. (hora Colombia) en un duelo de ganar o morir. Por ello Japón se prepara incluso para la tanda de penales, donde será el propio Moriyasu quien elegirá a los ejecutantes, adelantó.

Tanto Brasil como Japón fueron eliminados en penales en Catar 2022, ambos ante el mismo rival, Croacia: Los Samuraís en octavos de final y la Canarinha en cuartos.

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Moriyasu mencionó como desventaja que Brasil ha tenido más días de descanso tras el final de la fase de grupos, aunque sabían del calendario y eran conscientes de esa posibilidad.

El DT recordó que Japón tiene jugadores en Europa o Latinoamérica, "así que estamos al nivel necesario para competir con equipos de todo el mundo, tanto en velocidad como en ritmo. También tenemos fuerza física, capacidad de toma de decisiones y habilidades individuales. La experiencia internacional nos ha brindado una gran ventaja. Es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos".

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