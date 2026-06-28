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Gol Caracol  / ¿Cuándo y contra quién juega Canadá en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

¿Cuándo y contra quién juega Canadá en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Canadá venció 1-0 a Sudáfrica en Los Ángeles y se convirtió en el primer equipo en avanzar entre los 16 mejores de la Copa del Mundo de la FIFA.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Canadá, primera clasificada a dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Canadá, primera clasificada a dieciseisavos de final del Mundial 2026.
AFP.

Canadá se convirtió este domingo en la primera selección en avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al imponerse 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Los 'roushes' ahora esperan por Países Bajos o Marruecos en la siguiente fase del campeonato.

Un disparo del capitán canadiense Stephen Eustaquio en el tiempo de descuento (90+2') dio el triunfo al equipo norteamericano.

Canadá está en octavos de final del Mundial 2026.
Gol Caracol

Canadá sigue haciendo historia en el Mundial 2026; 1-0 sobre Sudáfrica y está en octavos de final

Stephen Eustaquio celebrando su gol contra Sudáfrica.
Gol Caracol

Vea el gol de Stephen Eustaquio en Canadá vs. Sudáfrica, en el Mundial 2026

David Alonso, ganador del GP de Países Bajos, del Moto2.
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David Alonso y su primera victoria de la temporada 2026, en Moto2; se impuso en GP de Países Bajos

Canadá jugará en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.

El duelo entre estas dos naciones emergentes del panorama futbolístico empezó a máxima intensidad, como si su condición de noveles en la fase de eliminación directa les hiciera olvidar que estas batallas se pueden alargar hasta 120 minutos.

Canadá vs. Sudáfrica - Mundial 2026.
Canadá vs. Sudáfrica - Mundial 2026.
afp.

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Con mucho ruido y carreras vacías transcurrió la primera parte, que se llevó a los puntos Canadá con un par de ocasiones claras antes del descanso.

Incluso pensó que obtendría recompensa tras una entrada de Khuliso Mudau sobre Richie Laryea que reclamó como penalti. Entre quejas al árbitro los jugadores dirigidos por Jesse Marsch se fueron al vestuario.

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La segunda parte comenzó con dominio de los norteamericanos ante unos Bafana Bafana a los que les costaba salir de su campo.

Pero cuando lo conseguían, la explosividad de sus jugadores ponía en apuros a la zaga canadiense, a la imagen del disparo que se fue cerca del poste de Oswin Appollis (63') o el que atajó Maxime Crepeau (84').

El partido se aceleró y Canadá estuvo más cerca que nunca del gol en una contra. Tani Oluwaseyi se plantó ante el arquero Ronwen Williams y el rechazo parecía un regalo a puerta vacía para Jonathan David pero apareció el central Mbekezeli Mbokazi para obrar el milagro (64').

El asedio canadiense continuó con David poniendo de nuevo a prueba a Williams (78') con un disparo duro que despejó de puños.

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Finalmente obtuvo su premio con el disparo cruzado de Eustaquio, que llevó al coanfitrión a lograr el pase en su primer partido fuera de su territorio.

Canadá se enfrentará en dieciseisavos de final al ganador entre Países Bajos y Marruecos el próximo sábado 4 de julio, a las 12:00 p.m. (hora Colombia), en el NRG Stadium, de Houston, Texas, Estados Unidos.

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