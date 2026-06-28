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Gol Caracol  / Canadá sigue haciendo historia en el Mundial 2026; 1-0 sobre Sudáfrica y está en octavos de final

Canadá sigue haciendo historia en el Mundial 2026; 1-0 sobre Sudáfrica y está en octavos de final

Stephen Eustáquio marcó el gol del triunfo de la Selección Canadá, que clasificó por primera vez a los octavos de final de un Mundial. Espera por Países Bajos o Marruecos.

Por: EFE
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Canadá está en octavos de final del Mundial 2026.
Canadá está en octavos de final del Mundial 2026.
Foto: AFP

Canadá agregó este domingo un nuevo capitulo a su mejor historia de participaciones en los mundiales, al eliminar a Sudáfrica por 0-1 con un gol en los 92 minutos y avanzar a los octavos de final, donde se citará con Países Bajos o Marruecos.

Un tiro libre de Stephen Eustaquio desde fuera del área, en el minuto 92, se coló en la portería de los 'bafana bafana' y desató la locura en el estadio de Los Ángeles.

Stephen Eustaquio celebrando su gol contra Sudáfrica.
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Canadienses y sudafricanos abrieron este domingo la fase de dieciseisavos de final del Mundial, que se extenderá hasta el 3 de julio.

Canadá vs. Sudáfrica - Mundial 2026.
Canadá vs. Sudáfrica - Mundial 2026.
afp.

El partido fue abierto y generoso en oportunidades de gol, que no fueron concretadas por la el nerviosismo de los delanteros.

Para contrarrestar el dibujo táctico de los canadienses, que mostraron más orden entre líneas, los sudafricanos plantearon un 4-2-3-1, más dispuesto a dificultar el control del balón.

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Sudáfrica tuvo su primera ocasión clara bien entrada en la segunda parte, con un disparo desde fuera del área que se fue al travesaño.

Poco después, en el minuto 62, Canadá volvió a buscar con mayor intensidad el gol con un remate de Tani Oluwaseyi, jugador del Villareal, que alcanzó a despejar Williams.

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La espera se hizo eterna, pero en medio de la desesperación, a Marsch no le quedó más remedio que mandar a Davies al campo.

El retorno de la gran estrella canadiense a las canchas se notó de inmediato a pesar de haber estar un más de año apartado: en los primeros compases, firmó una asistencia para Jacob Shaffleburg que estuvo a punto de terminar en gol en el minuto 75 de juego.

Con Sudáfrica eliminado de la competición, los canadienses aguardan por su próximo rival de octavos de final, que se decidirá el próximo 6 de julio entre el ganador del duelo de dieciseisavos que se disputará mañana en el Estadio de Monterrey (México) entre Marruecos y Países Bajos.

Stephen Eustaquio celebrando su gol contra Sudáfrica.
Stephen Eustaquio celebrando su gol contra Sudáfrica.
afp.

Ficha técnica:

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0. Sudáfrica: Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng (m.46, Thalente Mbatha), Thapelo Maseko (m.86, Tshepang Moremi), Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa (m.86, Iqraam Rayners), Khuliso Mudau y Ime Okon.

Seleccionador: Hugo Broos.

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1. Canadá: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Stephen Eustáquio, Jonathan David, Liam Millar (m. Jacob Shaffelburg), Tani Oluwaseyi (m.71, Promise David), Derek Cornelius, Moïse Bombito (m.59, Luc De Fougerolles), Tajon Buchanan (m.75, Alphonso Davies , Richie Laryea y Nathan Saliba (m.59, Niko Sigur).

Seleccionador: Jeese Marsch.

Goles: 0-1, m. 92: Stephen Eustaquio.

Árbitro: Joao Pinheiro. Amonestó a Nathan Saliba y Niko Sigur, de Canadá.

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