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Gol Caracol  / "No voy a quemar en la hoguera a mis jugadores"; arde el Real Madrid antes de enfrentar al Barcelona

"No voy a quemar en la hoguera a mis jugadores"; arde el Real Madrid antes de enfrentar al Barcelona

Este domingo, Real Madrid enfrentará al Barcelona en el clásico de la Liga de España, no obstante, el ambiente en la previa está candente por la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Por: AFP
Actualizado: 9 de may, 2026
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Real Madrid visita al Betis en una nueva jornada de la Liga de España.
Real Madrid visita al Betis en una nueva jornada de la Liga de España.
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