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Gol Caracol  / Africa sorprendió en fase de grupos del Mundial 2026; nueve de diez selecciones clasificaron

Africa sorprendió en fase de grupos del Mundial 2026; nueve de diez selecciones clasificaron

Túnez fue la única selección africana que se quedó por fuera de la fiesta de las 32 mejores de la Copa del Mundo.

Por: AFP
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Cabo Verde fue una de las sorpresas de la cita orbital.
Cabo Verde fue una de las sorpresas de la cita orbital.
AFP.

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, celebró este domingo que nueve de las diez selecciones de su continente lograron superar la fase de grupos del Mundial 2026, algo que considera consecuencia del trabajo realizado en los últimos años.

Solo Túnez, que perdió sus tres partidos y vivió un torneo sumido en el caos interno, evitó el pleno africano en la segunda ronda de Norteamérica 2026.

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"El trabajo duro y las inversiones en el fútbol juvenil, en los entrenadores, las ligas profesionales y las infraestructuras de cada uno de los 54 miembros de la CAF ha dado su fruto", se enorgulleció Motsepe.

"Felicito a las nueve federaciones de la CAF (clasificadas a dieciseisavos) y a sus presidentes y comités ejecutivos. Doy las gracias a los gobiernos africanos por su cooperación y apoyo", apuntó el dirigente sudafricano.

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"Deseamos a los nueve clasificados todo lo mejor y confiamos en que sigan haciendo que los países de África estén orgullosos", señaló.

En el balance de equipos que superaron la fase de grupos, África presentó el mejor porcentaje con un 90%, delante de Sudamérica (83,33%) y de Europa (81,25%), las dos zonas tradicionalmente dominadoras del fútbol.

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La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) fue por contra la decepción de la fase de grupos, con solo dos miembros (Japón y Australia) clasificados entre sus nueve representantes.

En el Mundial de Catar 2022, África hizo historia colocando por primera vez en su historia a una selección en las semifinales, Marruecos, que en el camino dejó entonces fuera a varios favoritos europeos (Bélgica, Portugal y España).

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