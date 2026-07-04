Los partidos de octavos de final del Mundial 2026 que irán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu; día y hora

Comienzan los octavos de final del Mundial 2026 con duelos trepidantes, y con varias de las escuadras candidatas al título en contienda. La Selección Colombia sigue en carrera en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, y en esta fase, enfrentará a Suiza.
Y, por supuesto, que este partido lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. más otros vibrantes duelos de esta ronda de eliminación directa. Igualmente, de otros fantásticos compromisos como Brasil frente a Noruega o del España frente a Portugal.
Serán unas transmisiones con el sello de Gol Caracol, lideradas por Javier Hernández Bonnet, más los técnicos invitados Rodolfo de Paoli y Alexis García.
Así las cosas, agéndese con los compromisos de octavos de final del Mundial 2026 que van por Gol Caracol y Ditu.
Sábado 4 de julio
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Paraguay vs. Francia
- Hora: 4:00 p.m. (Colombia).
- Estadio: Lincoln Financial Field, en Filadelfia.
- Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
- ONLINE: www.golcaracol.com
Domingo 5 de julio
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Brasil vs. Noruega
- Hora: 3:00 p.m. (Colombia)
- Estadio: MetLife Stadium, Nueva York- Nueva Jersey.
- Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
- ONLINE: www.golcaracol.com
Lunes 6 de julio
Portugal vs. España
- Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
- Estadio: AT&T Stadium (Dallas).
- TV: Gol Caracol y Ditu.
- ONLINE: www.golcaracol.com
Martes 7 de julio
Argentina vs. Egipto
- Hora: 11:00 a.m. (Colombia)
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium, en Atalanta.
- Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
- ONLINE: www.golcaracol.com
Colombia vs. Suiza
- Hora: 3:00 p.m. (Colombia)
- Estadio: BC Place, en Vancouver.
- Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
- ONLINE: www.golcaracol.com