Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Los partidos de octavos de final del Mundial 2026 que irán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu; día y hora

Los partidos de octavos de final del Mundial 2026 que irán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu; día y hora

Siga el Mundial 2026 en Gol Caracol y Ditu, con todo el cubrimiento del equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet. Se viene Colombia vs. Suiza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
Comparta en:
Partidos de octavos de final del Mundial 2026 por Gol Caracol y Ditu.
Partidos de octavos de final del Mundial 2026 por Gol Caracol y Ditu.
Fotos: AFP y Getty Imágenes

Comienzan los octavos de final del Mundial 2026 con duelos trepidantes, y con varias de las escuadras candidatas al título en contienda. La Selección Colombia sigue en carrera en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, y en esta fase, enfrentará a Suiza.

Y, por supuesto, que este partido lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. más otros vibrantes duelos de esta ronda de eliminación directa. Igualmente, de otros fantásticos compromisos como Brasil frente a Noruega o del España frente a Portugal.

Selección Colombia vs. Ghana.
Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? Suiza, el rival en octavos de final

Serán unas transmisiones con el sello de Gol Caracol, lideradas por Javier Hernández Bonnet, más los técnicos invitados Rodolfo de Paoli y Alexis García.

Así las cosas, agéndese con los compromisos de octavos de final del Mundial 2026 que van por Gol Caracol y Ditu.

Sábado 4 de julio

Publicidad

Paraguay vs. Francia

  • Hora: 4:00 p.m. (Colombia).
  • Estadio: Lincoln Financial Field, en Filadelfia.
  • Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
Brasil vs. Noruega - Mundial 2026.
Brasil vs. Noruega - Mundial 2026.
afp.

Domingo 5 de julio

Publicidad

Brasil vs. Noruega

  • Hora: 3:00 p.m. (Colombia)
  • Estadio: MetLife Stadium, Nueva York- Nueva Jersey.
  • Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España

  • Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
  • Estadio: AT&T Stadium (Dallas).
  • TV: Gol Caracol y Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto

  • Hora: 11:00 a.m. (Colombia)
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium, en Atalanta.
  • Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
Suiza vs. Colombia - Mundial 2026.
Suiza vs. Colombia - Mundial 2026.
AFP.

Colombia vs. Suiza

  • Hora: 3:00 p.m. (Colombia)
  • Estadio: BC Place, en Vancouver.
  • Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Selección Suiza

Mundial 2026

Selección Argentina

Selección Egipto

Selección Francia

DITU

Selección Inglaterra

Noruega

Selección Portugal

Selección España

Publicidad

Publicidad

Publicidad