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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? Suiza, el rival en octavos de final

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? Suiza, el rival en octavos de final

Luego de eliminar a Ghana, en Kansas City, la Selección Colombia se enfrentará a Suiza y buscará un cupo entre los mejores dieciseis combinados de la Copa del Mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Selección Colombia vs. Ghana.
Selección Colombia vs. Ghana.
AFP.

Este viernes, la Selección Colombia venció 1-0 a Ghana, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Arrow Stadium, en Kansas City. Con un tanto de Jhon Arias en el minuto 14, el combinado nacional se impuso y puso su nombre entre los 'octavos'.

La 'tricolor' pudo ampliar la cuenta en el marcador en la primera parte con algunas opciones. Al 46', Daniel Muñoz lanzó un centro y Johan Mojica apareció con un cabezazo que tuvo una salvadora atajada de Lawrence Ati Zigi.

Gustavo Puerta con la Selección Colombia
Selección Colombia

El arquero le negó el gol a Gustavo Puerta; Vea la jugada en partido de Colombia vs. Ghana

Luis Díaz en la selección colombia
Selección Colombia

Vea el gol que le anularon a Luis Díaz en el partido de Colombia vs. Ghana, por el Mundial 2026

Johan Mojica en la Selección Colombia
Gol Caracol

Vea la jugada de Johan Mojica, que por poco termina en gol en Colombia vs. Ghana, en el Mundial 2026

Para la segunda parte, los dirigidos por Néstor Lorenzo insistieron y al 58' Luis Díaz anotó luego de un buen pase Jefferson Lerma, pero el extremo estaba en fuera de juego. Dos minutos más tarde, Gustavo Puerta se la dejó servida a 'Lucho', quien remató, pero Zigi respondió con una gran parada.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Suiza?

El duelo entre 'cafeteros' y 'helvéticos' está programado para el martes 7 de julio, a las 3:00 p.m. (hora Colombia), en el BC Place, en Vancouver, Canadá. El encuentro será transmitido por Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

Selección Colombia vs. Ghana.
Selección Colombia vs. Ghana.
JUAN MABROMATA/AFP

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Suiza próximo rival de Colombia

Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver (Canadá) y se clasificó para los octavos de final del Mundial de Norteamérica.

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El partido apenas tuvo historia: los europeos fueron superiores y se impusieron con los goles de Breel Embolo (10') y Dan Ndoye (46).

Suiza alcanza los octavos de final de un Mundial por cuarta ocasión consecutiva, aunque la última ves que superó la instancia fue en 1954, precisamente la edición que organizó.

La Nati supo golpear al rival en momentos decisivos, al inicio de cada periodo.

El primer tanto llegó tras una gran jugada individual de Johan Manzambi, uno de los jugadores revelación del torneo, que avanzó con el balón desde la medular a la linea de fondo y su pase atrás lo empujó Embolo a la red.

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El segundo llegó en un rechace de la defensa argelina que Ndoye recogió en la frontal del área y batió a Luca Zidane de un derechazo cruzado pegado a la base del palo.

Con dos goles abajo en el marcador, el equipo norteafricano trató de reaccionar y tuvo un par de acercamientos peligrosos al arco defendido por Gregor Kobel, pero el portero del Borussia Dortmund apenas tuvo trabajo durante todo el partido.

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El castigo para Argelia pudo haber sido mayor, pero Fabian Rieder mandó a las manos de Zidane un remate cuando tenía toda la portería para marcar.

Deroy Duarte en Cabo Verde vs Argentina
Gol Caracol

Vea el gol de Deroy Duarte para la igualdad de Cabo Verde vs. Argentina, en el Mundial 2026

Lionel Messi y Vozinha
Gol Caracol

Vea el tiro libre donde Vozinha le ganó el duelo a Lionel Messi, en partido Argentina vs. Cabo Verde

Lionel Messi con Argentina
Gol Caracol

Vea el duro golpe que sufrió Lionel Messi en partido Argentina vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

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