¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? Suiza, el rival en octavos de final

Este viernes, la Selección Colombia venció 1-0 a Ghana, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Arrow Stadium, en Kansas City. Con un tanto de Jhon Arias en el minuto 14, el combinado nacional se impuso y puso su nombre entre los 'octavos'.

La 'tricolor' pudo ampliar la cuenta en el marcador en la primera parte con algunas opciones. Al 46', Daniel Muñoz lanzó un centro y Johan Mojica apareció con un cabezazo que tuvo una salvadora atajada de Lawrence Ati Zigi.

Para la segunda parte, los dirigidos por Néstor Lorenzo insistieron y al 58' Luis Díaz anotó luego de un buen pase Jefferson Lerma, pero el extremo estaba en fuera de juego. Dos minutos más tarde, Gustavo Puerta se la dejó servida a 'Lucho', quien remató, pero Zigi respondió con una gran parada.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Suiza?

El duelo entre 'cafeteros' y 'helvéticos' está programado para el martes 7 de julio, a las 3:00 p.m. (hora Colombia), en el BC Place, en Vancouver, Canadá. El encuentro será transmitido por Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.



Selección Colombia vs. Ghana. JUAN MABROMATA/AFP

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Suiza próximo rival de Colombia

Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver (Canadá) y se clasificó para los octavos de final del Mundial de Norteamérica.

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El partido apenas tuvo historia: los europeos fueron superiores y se impusieron con los goles de Breel Embolo (10') y Dan Ndoye (46).

Suiza alcanza los octavos de final de un Mundial por cuarta ocasión consecutiva, aunque la última ves que superó la instancia fue en 1954, precisamente la edición que organizó.

La Nati supo golpear al rival en momentos decisivos, al inicio de cada periodo.

El primer tanto llegó tras una gran jugada individual de Johan Manzambi, uno de los jugadores revelación del torneo, que avanzó con el balón desde la medular a la linea de fondo y su pase atrás lo empujó Embolo a la red.

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El segundo llegó en un rechace de la defensa argelina que Ndoye recogió en la frontal del área y batió a Luca Zidane de un derechazo cruzado pegado a la base del palo.

Con dos goles abajo en el marcador, el equipo norteafricano trató de reaccionar y tuvo un par de acercamientos peligrosos al arco defendido por Gregor Kobel, pero el portero del Borussia Dortmund apenas tuvo trabajo durante todo el partido.

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El castigo para Argelia pudo haber sido mayor, pero Fabian Rieder mandó a las manos de Zidane un remate cuando tenía toda la portería para marcar.