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Gol Caracol  / Corinthians se agranda: con dos jugadores menos, empató 0-0 con Palmeiras y ahora va por Santa Fe

Corinthians se agranda: con dos jugadores menos, empató 0-0 con Palmeiras y ahora va por Santa Fe

En el Brasileirao, Corinthians igualó con Palmeiras pese a sufrir dos expulsiones. El próximo reto será Santa Fe este miércoles por la Copa Libertadores 2026.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Corinthians vs. Palmeiras.
Corinthians vs. Palmeiras.
Getty Images.

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