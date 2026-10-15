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Colombia no participará en Panamericano Sub-18 de béisbol en República Dominicana; "no hubo apoyo"

Este jueves, la Federación Colombiana de Béisbol anunció que no habrá participación de nuestro país en el Panamericano Sub-18 clasificatorio al Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Beisbolistas colombianos.
Beisbolistas colombianos.
FCB.

El equipo de Colombia de béisbol categoría sub-18 no participará en el Campeonato Panamericano clasificatorio al Mundial que se disputará en República Dominicana del 22 al 29 de octubre, pese a aparecer entre la docena de novenas invitadas.

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“No vamos a asistir porque no hubo apoyo del Gobierno anterior a las federaciones deportivas durante cuatro años”, adelantó a EFE el presidente de la Federación Colombiana de Béisbol (FCB), Jaime Antonio “Jimmy” Char Navas.

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Indicó asimismo que la federación lo intentó también con el nuevo Ejecutivo, "pero no se pudo" pues está "muy comprometido" financieramente debido al gran terremoto del 10 de agosto.

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Char, en declaraciones telefónicas desde Europa, explicó que actualmente se están adelantando los trámites de notificación oficial ante la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) y la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas).

La WBSC emitió un comunicado hace una semana incluyendo a Colombia entre las selecciones invitadas y en su página web aún aparece en el calendario de partidos el choque previsto entre Canadá y Colombia para el 22 de octubre, en la jornada inaugural del Campeonato Panamericano.

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Char, quien asumió su cuarto periodo al frente de la FCB en abril de 2025, subrayó que la decisión se toma tras agotar las gestiones posibles para garantizar la presencia del equipo en el torneo.

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Al ser consultado sobre si la ausencia podría generar alguna sanción económica o deportiva por parte de los organismos continentales, el presidente de la FCB respondió: “Esperemos que no".

El Panamericano Sub-18 de República Dominicana tenía previsto reunir a doce selecciones del continente y otorgar cuatro cupos para la Copa Mundial de Béisbol U-18 de la WBSC, programada para 2027 en China. Colombia había sido emparejada en el Grupo C junto a Puerto Rico, Panamá y Canadá.

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Esta no es la primera vez que Colombia se ausenta de un clasificatorio continental. En 2022, el combinado nacional tampoco asistió al Campeonato Panamericano Sub-23 celebrado en Aguascalientes, México.

Char ha insistido en los últimos meses en las dificultades presupuestales que enfrentan las federaciones deportivas colombianas, incluyendo en su última elección.

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El béisbol colombiano ha logrado avances importantes en los últimos años, entre ellos la clasificación al Clásico Mundial de 2026 y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La decisión de no viajar a República Dominicana deja a Colombia sin la posibilidad de pelear uno de los boletos al Mundial Sub-18 de 2027 y podría tener impacto en la clasificación continental de la categoría.

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El Campeonato Panamericano Sub-18 es uno de los torneos más importantes del calendario juvenil americano. En ediciones anteriores ha servido como trampolín para jugadores que luego han llegado a las Grandes Ligas y a las selecciones absolutas de sus países.

Con esta ausencia, Colombia suma dos premundiales sin participación en un lapso de cuatro años, lo que genera inquietud entre los aficionados y los actores del béisbol nacional sobre la sostenibilidad de los procesos formativos.

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