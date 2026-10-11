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Gol Caracol  / Más Deportes  / Max Verstappen, la décima fue la vencida; la carrera que ganó por primera vez en F1

Max Verstappen, la décima fue la vencida; la carrera que ganó por primera vez en F1

Después de varios años corriendo en la máxima categoría del automovilismo mundial, finalmente el piloto, Max Verstappen, logró la victoria en este circuito.

Por: AFP
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Max Verstappen, piloto neerlandés de Fórmula 1, celebra su victoria en el GP de Singapur
Max Verstappen, piloto neerlandés de Fórmula 1, celebra su victoria en el GP de Singapur
AFP

A la décima fue la vencida: el tetracampeón del mundo Max Verstappen logró este domingo su primera victoria en el Gran Premio de Singapur de F1, que acercó al líder del campeonato Kimi Antonelli al título gracias a su podio.

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El neerlandés, que corrió por primera vez en 2015 bajo las luces del circuito urbano nocturno de Marina Bay, nunca había logrado la victoria en sus nueve participaciones previas, pero este fin de semana firmó el fin de semana perfecto.

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Con pole-position y victoria tanto en la carrera esprint como en el Gran Premio, Verstappen sumó su segunda victoria de la temporada, una semana después de la primera en Malasia, durante el GP deslocalizado de Baréin.

Max Verstappen, piloto neerlandés.
Max Verstappen, piloto neerlandés.
afp.

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"Creo que las últimas carreras han sido realmente positivas para nosotros, tenemos mucha motivación en el equipo para intentar obtener todavía mejores resultados", añadió el campeón del mundo en 2021, 2022, 2023 y 2024.

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"Con suerte, podemos divertirnos un poco más antes del final de temporada", avisó.

Max Verstappen, piloto neerlandés.
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