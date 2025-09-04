Publicidad

Vuelta a España 2025: ¿Otra vez sin ganador?; masiva protesta en la etapa 12

Vuelta a España 2025: ¿Otra vez sin ganador?; masiva protesta en la etapa 12

La tensión en la Vuelta a España 2025 continúa por las protestas que han venido realizando centenares de personas por la participación del equipo israelí.

Protestas contra el Israel Premier Tech en la Vuelta a España 2025.
AFP.
Por: Caracol Sports
 /  EFE
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:03 a. m.