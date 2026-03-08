Franco Colapinto protagonizó la maniobra del año en la F1; George Russell no lo podía creer

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, reconoció tras la carrera de Australia, donde concluyó 14º, que había estado "cerca" de quedarse "tirado en plena recta”, en referencia a la ajetreada salida, en la que se multiplicaron las incógnitas y los adelantamientos tras los nuevos cambios en la Fórmula 1, esquivando coches y evitando el muro en el último instante.

“Tuve suerte de seguir en carrera; he estado bien de reflejos”, agregó el de Pilar. “Ha sido un fin de semana complicado y queda trabajo porque no es donde queremos estar”.

“Creo que si mejoramos el ritmo de clasificación podremos dar un pasito adelante. Está aún difícil, nos falta ‘performance’ pero hay que intentar pelear para estar más adelante”, añadió.

