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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026: Tadej Pogacar, campeón, y Egan Bernal, top-5

Clasificación de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026: Tadej Pogacar, campeón, y Egan Bernal, top-5

Este domingo 26 de abril, la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 dejó como ganador al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien atacó a 35 kilómetros. Egan Bernal, en el top-5.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Getty Images.

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