Clasificación de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026: Tadej Pogacar, campeón, y Egan Bernal, top-5

Este domingo 26 de abril, la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 se disputó con un recorrido de 259 kilómetros y once puertos de montaña. El ganador fue el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien lanzó un ataque a 35 km y cruzó en solitario la meta. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) no aguantó el ritmo y se tuvo que conformar con la segunda plaza. La sorpresa la dio Egan Bernal (INEOS Grenadiers) que se animó disputar el esprint entre los perseguidores y quedó quinto.

El tercer puesto fue para Remco Evenepoel (Red Bull). El belga empezó con mucha agresividad, no pudo seguir el ataque de Pogacar en la Redoute. Pogacar iguala en el palmarés de la 'Decana' al español Alejandro Valverde y al italiano Moreno Argentin y se queda a solo una victoria del belga Eddy Merckx, líder todavía con cinco entorchados.

La carrera que cerraba el tríptico de las Ardenas medía cara a cara a Tadej Pogacar, vencedor en Milán-San Remo y Tour de Flandes y vencido en París-Roubaix; Remco Evenepoel, ganador de la Amstel Gold Race; y Paul Seixas, la gran sensación de la primavera.

Más de una decena de colinas esperaban al pelotón antes de la previsible batalla final entre los favoritos. Y el que atacó primero fue Evenepoel, que ya contaba en su palmarés con las victorias en las ediciones de 2022 y 2023.



Cuando habían transcurrido apenas tres kilómetros, una caída partió el pelotón por la mitad y el belga, mejor colocado que sus rivales, se encontró en la primera parte del grupo, mientras que Pogacar y Seixas se quedaron atrás.

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A pesar de los esfuerzos iniciales del UAE por cerrar el hueco, liderado por Tim Wellens y Vegard Stake Laengen, la distancia del grupo delantero llegó a superar los tres minutos. El Decathlon, trabajando para Seixas, también se puso a tirar cuando vio que los kilómetros transcurrían sin reducir la distancia.

Evenepoel iba acompañado solamente de un Nico Denz que se vació en su ayuda para evitar que llegara el segundo grupo. El mismo belga tuvo que ponerse el mono de trabajo, pero la labor combinada de UAE y Decathlon terminó por cerrar el hueco cuando faltaban menos de 100 kilómetros para la meta.

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El reducido pelotón, liderado por el UAE, llegó reunido al tramo clave de la carrera. Pogacar entró en la subida a la mítica Redoute en el segundo puesto, seguido muy de cerca por Paul Seixas. El que no mantuvo la posición fue Evenepoel, incapaz de seguir el ritmo marcado por Benoît Cosnefroy (UAE) al frente.

Y, entonces, como en las dos ediciones anteriores, Tadej Pogacar atacó. A falta de casi 35 kilómetros para el final, el esloveno cambió el ritmo y solamente Paul Seixas, llamado a ser su sucesor, continuó a su rueda. El campeón del mundo y el joven francés subieron juntos los 900 metros restantes y coronaron juntos, sin que Pogacar pudiera soltarlo.

Esloveno y francés se fueron relevando en el camino a Forges y a la Roche-aux-Faucons (1,1 km al 5,8%), donde todo iba a decidirse. Pogacar atacó de nuevo desde la base y de nuevo Seixas aguantó a su rueda.

A falta de 600 metros para coronar la 'roca de los halcones', cuando parecía que el joven francés llegaría con Pogacar hasta el final, el esloveno hizo el movimiento definitivo y abrió el hueco con el que iba a llegar a la meta. En la cima, la diferencia era ya de 25 segundos.

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Finalmente, Pogacar completó la carrera en 5 horas, 50 minutos y 28 segundos, en la que fue la edición más rápida de la historia de la 'Decana', con más de 44 kilómetros por hora de velocidad media.

Tadej Pogacar, campeón de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026. Getty Images.

Clasificación de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

Tadej Pogacar – UAE Team Emirates - XRG – 5:50:28 Paul Seixas – Decathlon CMA CGM Team – +0:45 Remco Evenepoel – Red Bull - BORA - hansgrohe – +1:42 Emiel Verstrynge – Alpecin-Deceuninck – +1:42 Egan Bernal – INEOS Grenadiers – +1:42 Pello Bilbao – Bahrain - Victorious – +1:42 Romain Grégoire – Groupama - FDJ United – +1:42 Christian Scaroni – XDS Astana Team – +1:42 Tobias Halland Johannessen – Uno-X Mobility – +1:42 Davide Piganzoli – Polti VisitMalta – +1:42