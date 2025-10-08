Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Miguel Ángel Russo, un padre y un amigo para Teófilo Gutiérrez; "confió en mí"

Miguel Ángel Russo, un padre y un amigo para Teófilo Gutiérrez; "confió en mí"

El delantero del Junior de Barranquilla dejó unas sentidas palabras de despedida para Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles a sus 69 años.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Teófilo Gutiérrez en su paso por Racing siendo dirigido por Miguel Ángel Russo.
Teófilo Gutiérrez en su paso por Racing siendo dirigido por Miguel Ángel Russo.
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad