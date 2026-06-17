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Gol Caracol  / Neymar está de vuelta y listo para brillar con Brasil en el Mundial; Ancelotti respira tranquilo

Neymar está de vuelta y listo para brillar con Brasil en el Mundial; Ancelotti respira tranquilo

El astro de la Selección Brasil recibió palmas por parte de sus compañeros y hasta pasó por un pasillo para celebrar su regreso. Neymar se enfoca en el duelo contra Haití.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Neymar se entrenó con normalidad con la Selección Brasil.
Neymar se entrenó con normalidad con la Selección Brasil.
Foto: AFP

Neymar, máximo goleador histórico de la Selección Brasil, se entrenó este miércoles al mismo ritmo que el resto de sus compañeros de la 'canarinha', en su primera aparición pública desde que empezó la concentración para el Mundial 2026, a finales de mayo.

El '10' del Santos, que estaba de baja desde el pasado 17 de mayo por una lesión en el gemelo derecho, apareció sonriente en las canchas del Columbia Park, en Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos), escoltado por Marquinhos, capitán de la 'seleção', y Raphinha.

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"¿Me echaban de menos?", preguntó el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain al nutrido grupo de reporteros y fotógrafos que se habían amontonado en las vallas de seguridad para captar su imagen.

"¡Acabó la espera! ¡Aleluya!", exclamaron algunos periodistas al ver al ídolo de la 'seleção'.

Neymar se entrenó a la par de sus compañeros en la Selección Brasil.
Neymar se entrenó a la par de sus compañeros en la Selección Brasil.
Foto: AFP

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Con su reincorporación al grupo, se espera que esté disponible para el partido de la segunda jornada del Grupo C contra Haití, el viernes, en Filadelfia.

En el inicio del entrenamiento, abierto a la prensa y con todo el grupo al completo, Neymar recibió un aplauso de sus compañeros y hasta pasó por un pasillo de collejas para celebrar su regreso.

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El '10' ya había pisado el césped el martes por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, aunque en solitario.

El delantero se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão', un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo.

El Santos informó inicialmente de que tenía "un edema", pero la CBF le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

Pese a todo, Carlo Ancelotti lo mantuvo en la convocatoria y defendió la presencia del futbolista por su experiencia.

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En estos últimos quince días, 'Ney' se ha sometido a pruebas médicas, ha realizado sesiones de fisioterapia y se ha ejercitado en el gimnasio.

Neymar, de 34 años, no juega con la absoluta brasileña desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la 'Seleção' en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.

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