Daniel Muñoz; "aparecí de nueve de área, menos mal la cogí bien, sino la saco del estadio"

"Gracias a Dios por la victoria, fue el esfuerzo de todo el equipo, fue un gol lindo para mí. Se dio el primer pasito, ya Uzbekistán está chuleado y ahora poner cabeza en Congo". Con esas palabras, Daniel Muñoz entregó su parte de victoria tras el 3-1 de la Selección Colombia, en la primera fecha del grupo K del Mundial, sobre los uzbekos con una buena actuación suya y con un gol de buena factura que allanó el camino de la victoria en el estadio Azteca.

El jugador del Crystal Palace se mostró contento e ilusionado con lo que pueda ser el resto de la fase de grupos y recalcó que Congo, próximo rival el 23 de junio en Guadalajara, es un "rival de cuidado, con buenos jugadores".

Para el antioqueño el duelo tuvo un dulce sabor de boca, porque fue el encargado de marcar el tanto con el que el seleccionado colombiano comenzó a edificar la victoria. "Obviamente este de gol es más especial, por ser en una Copa del Mundo y el primer gol para la Selección en este Mundial. Eso lo hace más especial".

Otros temas con Daniel Muñoz, tras el 3-1 de Colombia sobre Uzbekistán

El rival

"Uzbekistán sabíamos que iban a tratar de dar lo mejor, que les iba a costar un poco más el partido por lo que eramos nosotros. Pero el primer gol nos abrió el juego, después ellos hicieron mérito y empataron. Pero para Colombia fue importante que marcamos el segundo gol rápido, eso nos dio el plus".

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Su gol

"Esa es una pelota que si la coges bien va derecho al gol, pero si la coges mal la sacas del estadio. Por fortuna se dio un bonito gol. Había hablado con Luis (Díaz) de aparecer, de hacer con diagonales cortas y aparezco como nueve de área para ese tanto".

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El apoyo de los hinchas

"Ver ese estadio así, con más de 80 mil personas fue algo lindo, le das la vuelta al estadio y ves eso, te motivas, te comprometes. No hay manera más linda de empezar un Mundial. Ese apoyo, el hecho de estar acá con viajes, con trasnochadas; desde la Copa América hemos tenido ese respaldo. Estamos unidos y si seguimos así, van a venir cosas importantes".

El camerino

"Pues cuando ganas sabes que hay felicidad, empezar ganando en una Copa del Mundo es bueno, pero sabiendo que hay mucho por mejorar, no es que le hayamos pasado por encima a Uzbekistán, hay que ajustar detalles, tener en cuenta algunas cosas y seguir mejorando".