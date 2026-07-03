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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La probable titular de Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026; novedades cantadas

La probable titular de Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026; novedades cantadas

La Selección Colombia juega HOY por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026, siendo Ghana el reto. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo tendría variantes para este juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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La Selección Colombia enfrenta a Ghana por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.
La Selección Colombia enfrenta a Ghana por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.
AFP

La Selección Colombia buscará instalarse en los octavos de final del Mundial 2026, este viernes, cuando mida fuerzas frente a Ghana en el estadio de Kansas City. Por supuesto que este partido lo podrá ver EN VIVO HOY por Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Para este compromiso contra las 'estrellas negras', la 'tricolor' presentaría algunos cambios en su alineación titular, teniendo en cuenta los jugadores que salieron desde el 'vamos' en el 0-0 frente a Portugal, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos.

Colombia y Ghana rivalizan por un cupo a los octavos de final.
Selección Colombia

A qué hora juega HOY Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

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La Selección Colombia, a seguir manteniendo la ilusión del país en el Mundial 2026; viene Ghana

Néstor Lorenzo apostaría por un '9' formido, en este caso, por Jhon Córdoba en lugar de Luis Javier Suárez. También habrían variantes en la parte posterior.

Jhon Córdoba en duelo con Portugal, por el Mundial 2026.
Jhon Córdoba en duelo con Portugal, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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¿Cuál sería la probable titular de la Selección Colombia HOY frente a Ghana por el Mundial 2026?

En ese orden de ideas, en el programa 'Mañanas Blu' indicaron, que además del posible cambio de Córdoba por Suárez, la 'amarilla' volvería a tener en los bandas a sus laterales habituales: Daniel Muñoz por derecha, y Johan Mojica, por izquierda.

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Por lo tanto, la 'tricolor' formaría así HOY contra Ghana: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

La probable titular de Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew y Kamaldeen Sulemana.

Colombia y Ghana rivalizan por un cupo a los octavos de final.
Colombia y Ghana rivalizan por un cupo a los octavos de final.
Foto: AFP

¿A qué hora juegan HOY Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026?

Este encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, tiene un horario establecido de las 8:30 de la noche, en Colombia, y se jugará en el estadio de Kansas City.

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Recordemos que el ganador de Colombia y Ghana se enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026 a Suiza, que se impuso 2-0 a Argelia.

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