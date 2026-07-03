Luis Díaz estrenará compañero en Bayern Múnich tras el Mundial; es todo un internacional

El Bayern Múnich ha fichado al defensa internacional alemán Nathaniel Brown, de 23 años, procedente del Eintracht Frankfurt, con un contrato que lo vinculará al vigente campeón de la Bundesliga hasta el 30 de junio de 2031, según anunció este viernes el club 'bávaro'. Así las cosas, será compañero de Luis Díaz.

"El FC Bayern es uno de los mejores clubes del mundo. Tener la oportunidad de jugar aquí significa muchísimo para mí y me llena de orgullo", dijo Brown en un comunicado del club, al destcar que el hecho de que sea de Baviera "hace que este paso sea todavía más especial".

El defensa, nacido en Amberg, en el estado federado de Baviera, señaló que siempre ha "soñado con competir al máximo nivel y luchar por los títulos más importantes", que se marca "los objetivos más ambiciosos" y se exige "al máximo cada día aspirado a competir al máximo nivel".



"Desde las primeras conversaciones con los responsables del club tuve muy buenas sensaciones. En especial, Vincent Kompany me explicó cómo ve mi evolución y el papel que puedo desempeñar, y eso terminó de convencerme", añadió.

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Según el consejero delegado del club 'bávaro', Jan-Christian Dreesen, el jugador reúne "un perfil muy demandado en el fútbol actual" gracias a su velocidad y dinamismo, al tiempo que destacó que su incorporación responde también a la apuesta del Bayern por captar a los mejores jóvenes talentos alemanes.

Nathaniel Brown; nuevo jugador del Bayern Múnich AFP

"Nathaniel Brown puede jugar en varias posiciones y aporta una velocidad extraordinaria por la banda. Con sólo 23 años ya se ha consolidado como un futbolista de primer nivel y seguirá mejorando. Estamos muy ilusionados con su llegada y convencidos de que continuará creciendo aquí, en el FC Bayern", destacó Christoph Freund, director deportivo del club.

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Formado en las categorías inferiores del Jahn Regensburg, Brown dio el salto al Núremberg antes de incorporarse al Eintracht Frankfurt para la temporada 2024-2025. Con el conjunto de Fráncfort disputó 75 partidos oficiales, en los que marcó siete goles y repartió 13 asistencias.

Tras jugar 14 encuentros con la Selección Alemania Sub-21, debutó con la absoluta en octubre de 2025. Desde entonces suma ocho internacionalidades y anotó su primer gol con Alemania en la victoria por 7-1 frente a Curazao.