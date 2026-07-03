La Selección Colombia y Ghana cruzan sus caminos, este viernes 3 de julio, en el Mundial 2026. Un cupo en los octavos de final está en juego en el estadio de Kansas City; no hay otra oportunidad. Por supuesto que este duelo lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

La 'tricolor' llega a esta contienda frente a las 'estrellas negras' como primera del grupo K, mientras que su rival lo hizo como uno de los mejores terceros. En la previa de este importante partido, el combinado colombiano recibió múltiples elogios, lo catalogaron de favorito.

Precisamente, de esto último habló Jhon Córdoba. El delantero de Colombia apuntó que deben seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora.

La Selección Colombia, entre risas y buen ambiente, durante un entrenamiento en el Mundial 2026 Colprensa

"Creernos favoritos creo que sería un error. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo hasta ahora, nuestro trabajo", dijo el atacante en rueda de prensa.



Ghana le dará "problemas" a Colombia

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Esas fueron las palabras del entrenador del elenco africano, Carlos Queiroz. Hay que precisar que el portugués tiene pasado en el seleccionado colombiano, ya que lo dirigió entre 2019 y 200.

"Colombia es un equipo muy bien organizado, con mucha disciplina, con jugadores muy buenos en todas sus posiciones. Hice un análisis cuidadoso del partido de Colombia contra Portugal y estuvo muy bien, pero mañana (viernes) es otra historia, no es Portugal la que está delante de Colombia, es Ghana", dijo Queiroz.

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Y a renglón seguido añadió: "Nosotros vamos a jugar a nuestro estilo y con nuestras fuerzas y seguro que vamos a aportar más problemas para Colombia durante el partido".

A qué hora juega HOY Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Colombia y Ghana se enfrentan por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026. Foto: AFP