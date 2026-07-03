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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 3 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 3 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY viernes 3 de julio, con acción de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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La Selección Colombia juega HOY contra Ghana por un cupo a los octavos de final.
La Selección Colombia juega HOY contra Ghana por un cupo a los octavos de final.
Foto: AFP

Este viernes, el calendario del Mundial 2026 presenta los siguientes tres compromisos por un cupo a los octavos de final. A primera hora, rivalizarán Australia y Egipto, mientras que después le tocará a Argentina enfrentar a la sorprendente Cabo Verde.

Y los encargados de cerrar la jornada serán Colombia y Ghana. Tanto el partido de la 'albiceleste' como el de la 'tricolor' lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 3 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, viernes 3 de julio del 2026:

HoraEquipos - CompeticiónTransmisión
1:00 p.m. (Colombia)Australia vs. Egipto - Mundial 2026DSports - DGO
5:00 p.m. (Colombia)Argentina vs. Cabo Verde - Mundial 2026Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
8:30 p.m. (Colombia)Colombia vs. Ghana - Mundial 2026Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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