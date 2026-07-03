Partidos EN VIVO HOY 3 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes, el calendario del Mundial 2026 presenta los siguientes tres compromisos por un cupo a los octavos de final. A primera hora, rivalizarán Australia y Egipto, mientras que después le tocará a Argentina enfrentar a la sorprendente Cabo Verde.

Y los encargados de cerrar la jornada serán Colombia y Ghana. Tanto el partido de la 'albiceleste' como el de la 'tricolor' lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 3 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, viernes 3 de julio del 2026: