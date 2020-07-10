Síguenos en::
Gol Caracol  / Club Brugge

Club Brugge

  • Daniel Muñoz en su paso por el Genk, de Bélgica.
    Foto: @KRCGenkofficial.
    Colombianos en el exterior

    Vea el gol de Daniel Muñoz hoy, en el Genk vs. Club Brujas, por la Liga de Bélgica

    Con una anotación de cabeza, Daniel Muñoz encaminó la remontada y posterior victoria del Genk sobre el Club Brujas por 3-1.

  • Bjorn Meijer marcó el tanto del descuento del Brujas contra el Benfica, por la Champions League.
    PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP
    Gol Caracol

    Vea el golazo de Bjorn Meijer hoy en Benfica vs Brujas, por los 'octavos' de la Champions League

    El neerlandés marcó el único gol en la serie contra el Benfica, por los octavos de final. Remató el balón, a 'tres dedos', poniendo el balón al palo lejano de Odysseas, marcando un verdadero golazo.

  • David Neres
    Gol Caracol

    Vea el gol de David Neres hoy en Benfica vs Brujas, por los octavos de final de la Champions League

    El brasileño David Neres se hizo presente en el marcador contra el Brujas, por la vuelta de los octavos de la Champions League. Puso el quinto en luego de una combinación de pases, que lo dejó solo para marcar de zurda.

  • Joao Mario
    Joao Mario celebrando su gol ante Brujas
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Vea el gol de Joao Mario hoy en Benfica vs Brujas, por los octavos de final de la Champions League

    El centrocampista Joao Mario se hizo presente en el marcador y decretó el cuarto tanto para los portugueses desde el punto blanco del penalti, por la vuelta de los octavos de final.

  • Benfica y un festejo de gol contra el Brujas, en el estadio da Luz, por la Champions.
    CARLOS COSTA/AFP
    Gol Caracol

    Benfica no tuvo problemas con Brujas y se instaló en los cuartos de final de la Champions: 5-1

    El conjunto del Benfica hizo un gran compromiso este martes en el Estadio da Luz y avanzó a la siguiente ronda de la Champions League con un marcador global de 7-1.

  • Gonçalo Ramos
    Gonçalo Ramos celebra su gol frente a Brujas
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Vea el segundo gol de Gonçalo Ramos hoy en Benfica vs Brujas, por los 'octavos' de la Champions

    El delantero Gonçalo Ramos volvió a decir presente en el marcador contra Brujas y decretó el tercero en el marcador, luego de recibir un pase desde la banda para rematar a placer.

  • Gonçalo Ramos
    Gonçalo Ramos, jugador del Benfica
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Vea el gol de Gonçalo Ramos hoy en Benfica vs Brujas, por los octavos de final de Champions League

    El delantero Gonçalo Ramos convirtió el segundo tanto del Benfica frente al conjunto belga, este martes en juego de la Champions League. 'Dribló' a la defensa del Brujas en el área y luego remató cruzado.

  • Rafa Silva
    Rafa Silva en su partido de Champions frente al Brujas
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Vea el gol de Rafa Silva hoy en Benfica vs Brujas por los octavos de final de la Champions League

    Rafael Silva se hizo presente en la vuelta de los octavos de final de la Champions League y puso el primero en el marcador para el Benfica, luego de un gran pase de Gonçalo Ramos.

  • Acción de juego de Brujas vs. Benfica
    Acción de juego de Brujas vs. Benfica, en octavos de final de Champions League
    AFP
    EN VIVO
    Gol Caracol

    Benfica vs Club Brujas, EN VIVO, Champions League: Alineaciones y estadísticas

    Siga en directo los mejores momentos de Benfica y Club Brujas, en el juego válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

  • Brujas vs Benfica
    Brujas vs Benfica por los octavos de Champions League
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Benfica vs Brujas: hora y dónde ver el partido de 'octavos' de la Champions League

    Benfica busca aumentar su diferencia por un pase a los cuartos de final de la Champions League. Por otro lado, Brujas quiere reencontrarse con el buen fútbol y arrebatarle el pase a los 'lusos'.

Selección Colombia femenina venció 4-1 a Perú en la fecha 1 de la Liga de Naciones.
afp.
Selección Colombia

La Selección Colombia femenina y la fórmula para no sufrir con la altitud frente a Ecuador

Este martes 28 de octubre, la Selección Colombia femenina visita a Ecuador por la segunda fecha de la Liga de Naciones y ya existe todo un plan para combatir la altura de Quito.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional
Marino Hinestroza en Atlético Nacional
X @nacionaloficial
Fútbol Colombiano

Marino Hinestroza acabó con la sequía de cuatro meses sin hacer gol: no perdonó al Medellín

El extremo de Atlético Nacional, Marino Hinestroza, abrió la cuenta y después se fue de doblete en el clásico paisa contra Independiente Medellín. Fueron sus primeros tantos en la Liga BetPlay II-2025.

Jugadores Sub-20 del Pereira que jugaron contra Águilas Doradas en la fecha 17.
Pereira.
Fútbol Colombiano

En el Pereira no se detiene la huelga: jugadores Sub-20 y Sub-17 enfrentarán al Pasto

La prensa risaraldense reveló que Deportivo Pereira envió a Pasto una delegación de futbolistas juveniles, ya que la plantilla profesional sigue en 'paro' porque llevan meses sin recibir salario.

Luis Díaz, en el partido entre el Bayern Múnich y el Brujas
Luis Díaz, en el partido entre el Bayern Múnich y el Brujas
Foto: AFP
Colombianos en el exterior

Luis Díaz es noticia en Bayern Múnich previo al partido con Mönchengladbach

El equipo del jugador de la Selección Colombia buscará mantener su campaña perfecta en la Bundesliga ante el colero del torneo, que intentará acabar con el invicto de los bávaros.

Sebastián Villa
Rivadavia Oficial
Colombianos en el exterior

Sebastián Villa hace historia en Argentina; el gol de Rivadavia para eliminar a River Plate

En la noche de viernes el modesto Independiente Rivadavia, de la mano del colombiano Sebastián Villa, pasó a la final de la Copa Argentina, tras imponerse en los puntos de penalti.

Sebastián Villa
AFP
Colombianos en el exterior

Sebastián Villa rompe el silencio tras decisión en caso de abuso sexual; “habló la justicia”

El futbolista colombiano fue la figura en la noche de viernes en Argentina marcando el penalti que llevó a Independiente Rivadavia a la final de la Copa, ganándole a River Plate.

Lamine Yamal, delantero del Barcelona, contra Vinícius Júnior, en un partido frente al Real Madrid
AFP
Gol Caracol

Se calienta el clásico: "Lamine Yamal es un jugador top, las críticas le motivarán"

La estrella del Barcelona espera ser protagonista en el Clásico liguero ante el conjunto ‘merengue’ en el Santiago Bernabéu, por la décima jornada del campeonato español.

Lionel Messi Inter Miami
AFP
Gol Caracol

Lionel Messi marcó dos goles en triunfo de Inter Miami, y hubo palabras por "ruido" en renovación

Luego de extender su contrato con el equipo de la MLS, hubo una voz autorizada del Inter Miami que se refirió a Lionel Messi y el acuerdo que estaba “hace rato” para que siguiera.

Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid.
AFP
Gol Caracol

El clásico español al rojo vivo; Xabi Alonso le responde a Lamine Yamal

El encuentro más importante del fútbol ibérico entre Real Madrid y Barcelona se calentó entre semana debido a las declaraciones de la estrella ‘azulgrana’.

Linda Caicedo durante el partido de la Selección Colombia frente a Perú
FCF
Selección Colombia

Linda Caicedo, tras la victoria de Colombia sobre Perú: "Es un resultado muy engañoso"

La Selección Colombia femenina comenzó con pie derecho su camino en la Liga de Naciones tras imponerse 4-1 a Perú en el estadio Atanasio Girardot.