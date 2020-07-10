Gol Caracol Club Brugge
Vea el gol de Daniel Muñoz hoy, en el Genk vs. Club Brujas, por la Liga de Bélgica
Con una anotación de cabeza, Daniel Muñoz encaminó la remontada y posterior victoria del Genk sobre el Club Brujas por 3-1.
-
Gol Caracol
Vea el golazo de Bjorn Meijer hoy en Benfica vs Brujas, por los 'octavos' de la Champions League
El neerlandés marcó el único gol en la serie contra el Benfica, por los octavos de final. Remató el balón, a 'tres dedos', poniendo el balón al palo lejano de Odysseas, marcando un verdadero golazo.
-
Gol Caracol
Vea el gol de David Neres hoy en Benfica vs Brujas, por los octavos de final de la Champions League
El brasileño David Neres se hizo presente en el marcador contra el Brujas, por la vuelta de los octavos de la Champions League. Puso el quinto en luego de una combinación de pases, que lo dejó solo para marcar de zurda.
-
Gol Caracol
Vea el gol de Joao Mario hoy en Benfica vs Brujas, por los octavos de final de la Champions League
El centrocampista Joao Mario se hizo presente en el marcador y decretó el cuarto tanto para los portugueses desde el punto blanco del penalti, por la vuelta de los octavos de final.
-
Gol Caracol
Benfica no tuvo problemas con Brujas y se instaló en los cuartos de final de la Champions: 5-1
El conjunto del Benfica hizo un gran compromiso este martes en el Estadio da Luz y avanzó a la siguiente ronda de la Champions League con un marcador global de 7-1.
-
Gol Caracol
Vea el segundo gol de Gonçalo Ramos hoy en Benfica vs Brujas, por los 'octavos' de la Champions
El delantero Gonçalo Ramos volvió a decir presente en el marcador contra Brujas y decretó el tercero en el marcador, luego de recibir un pase desde la banda para rematar a placer.
-
Gol Caracol
Vea el gol de Gonçalo Ramos hoy en Benfica vs Brujas, por los octavos de final de Champions League
El delantero Gonçalo Ramos convirtió el segundo tanto del Benfica frente al conjunto belga, este martes en juego de la Champions League. 'Dribló' a la defensa del Brujas en el área y luego remató cruzado.
-
Gol Caracol
Vea el gol de Rafa Silva hoy en Benfica vs Brujas por los octavos de final de la Champions League
Rafael Silva se hizo presente en la vuelta de los octavos de final de la Champions League y puso el primero en el marcador para el Benfica, luego de un gran pase de Gonçalo Ramos.
-
Gol Caracol
Benfica vs Club Brujas, EN VIVO, Champions League: Alineaciones y estadísticas
Siga en directo los mejores momentos de Benfica y Club Brujas, en el juego válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.
-
Gol Caracol
Benfica vs Brujas: hora y dónde ver el partido de 'octavos' de la Champions League
Benfica busca aumentar su diferencia por un pase a los cuartos de final de la Champions League. Por otro lado, Brujas quiere reencontrarse con el buen fútbol y arrebatarle el pase a los 'lusos'.