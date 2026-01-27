"Ojalá que Álvaro Arbeloa fracase en Real Madrid; sorprende que Barcelona solo les lleve un punto"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, resaltó la "dificultad máxima" de la última jornada de la fase de liguilla de la Champions League, con la visita al Benfica, en un partido que aseguró encaran "con una humildad tremenda".

Al Real Madrid le sirve el empate en el estadio Da Luz para acceder a los octavos de final de forma directa, entre los ocho primeros, pero Arbeloa no quiere que esta situación provoque relajación en sus jugadores para deshacer lo avanzado en los tres últimos partidos.

"Es un partido importantísimo. Queremos estar en el top 8 y necesitamos los tres puntos ante un grandísimo equipo. Tienen al mejor líder posible (Mourinho), he avisado de la dificultad del partido a mis jugadores y venimos con una humildad tremenda. El Benfica juega delante de su público y es un partido de dificultad máxima", valoró en rueda de prensa.

Sin embargo, hay quienes le desean lo peor al 'merengue'. Andrei Arshavin, exdelantero de la Selección de Rusia, Arsenal y Zenit, entre otros clubes, habló en 'Match TV', donde ahora ejerce como comentarista, y no se guardó nada contra Álvaro Arbeloa.



"Me sorprende que el Barcelona solo les lleve un punto de diferencia en la tabla. Real Madrid lo estaba haciendo tan mal que su clasificación me parecía diferente. Pero creo que Arbeloa sigue en una situación complicada. Ahora, como aficionado del Barcelona, espero que Arbeloa fracase", afirmó el exjugador.

Vinícius Júnior, delantero brasileño, en un partido del Real Madrid por Champions League AFP

Pero no fue lo único. "Para él (Arbeloa), la clave es conectar con los jugadores, no idear estrategias. Xabi Alonso no lo logró", sentenció. Recordemos que, tiempo atrás, Arshavin ya había lanzado un duro comentario hacia el 'merengue'.

"Cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón. No jugaría en el Madrid ni por todo el dinero del mundo. Mis amigos también se sorprenden, pero para mí, el Real Madrid es tabú total, desde hace mucho tiempo soy admirador del Barcelona", expresó en su momento.