Olympiacos vs. Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

Por la quinta jornada de la Champions League, el conjunto ‘merengue’ buscará un triunfo en su visita al equipo griego, que también necesita los tres para escalar en la tabla de posiciones.

Por: AFP
Actualizado: 25 de nov, 2025
Real Madrid, en un partido de Copa del Rey
Foto: AFP

