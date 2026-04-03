Paraguay, con el arquero Orlando Gil de figura, sacó a Alemania del Mundial 2026; 4-3 en penales

La Selección de Paraguay venció 4-3 en la definición por penaltis a su similar de Alemania y pasó a los octavos de final del Mundial 2026. Woltemade, Havertz y Tah fallaron en sus ejecuciones desde el punto blanco y los guaraníes tuvieron en el arquero Orlando Gil como la gran figura del compromiso jugado en la ciudad de Boston. Mientras que el defensa José Canale anotó el gol de la victoria, en un buen cobro que dejó sin nada que hacer a Neuer. Esto se forzó luego de 120 minutos con un 1-1.

Así, la celebración de los sudamericanos en el terreno de juego fue cargada de sentimiento y emoción por parte de los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico, mientras que sus hinchas brincaron de alegría en las gradas.

El duelo de principo a fin fue luchado, con más ganas, enjundia y capacidad para correr de los protagonistas, que de esa dosis de buen fútbol. Los alemanes carecieron de claridad en muchos pasajes del compromiso y no se pudieron imponer en la cancha contra los guaraníes, tanto así que fueron 120 minutos.

La Albirroja luchará por el pase a los cuartos de final ante el ganador de Francia y Suecia, que se enfrentan el martes en East Rutherford, Nueva Jersey.



Los tetracampeones del mundo, que en Norteamérica superaron la fase de grupos por primera vez desde que alzaron la cuarta corona en 2014, perdieron por primera vez una tanda de penales en un Mundial.

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El cotejo en el Gillete Stadium, donde los hinchas alemanes fueron amplia mayoría, estuvo cargado de dramatismo.

En el alargue, el primero del certamen, hubo un momento de gran suspenso cuando el defensor alemán Jonathan Tah (102') anotó en un córner.

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Pero el árbitro marroquí Jalal Jayed invalidó la anotación por considerar que hubo una falta de Waldemar Anton sobre Gill antes del cabezazo de Tah.

Tras pasar la primera fase con mucho más sufrimiento del esperado, la selección paraguaya removió el tablero mundialista gracias en buena medida a los dotes tácticos de Alfaro y la disciplina de sus dirigidos.

Eliminada mucho antes de lo esperado, Alemania seguramente vio el último partido internacional de su legendario portero Manuel Neuer, de 40 años, el único remanente de la generación que cargó el trofeo hace doce años en Brasil.

La Albirroja luchará ahora por el pase a cuartos ante el ganador entre Francia, gran candidata al título, y Suecia, que se enfrentan el martes en East Rutherford, Nueva Jersey.

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Alineaciones:

Alemania: Manuel Neuer - Joshua Kimmich (cap), Antonio Rüdiger (Malick Thiaw 110), Jonathan Tah, Nathaniel Brown - Aleksandar Pavlovic (Anton Waldemar 79), Felix Nmecha (Leon Goretzka 46) - Leroy Sané (Nick Woltemade 88), Kai Havertz, Florian Wirtz (Nadiem Amiri 110) - Deniz Undav (Jamal Musiala 63).

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DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill - Juan Cáceres (Braian Ojeda 99), Gustavo Gómez (cap), José Canale, Junior Alonso (Fabián Balbuena 120+2) - Miguel Almirón (Víctor Velazquez 91), Damián Bobadilla (Arnaldo Sanabria 99), Adrián Cubas, Matías Galarza - Gabriel Avalos (Gustavo Caballero 55), Julio Enciso (Maurício 58).

DT: Gustavo Alfaro.

Kai Havertz con Alemania AFP