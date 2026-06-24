Paraguay vs. Australia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial 2026

La Selección Paraguay apelará este jueves a su espíritu de lucha, descrito popularmente como 'garra guaraní' cuando se enfrente a la de Australia, en Santa Clara, en la tercera y última fecha del grupo D del Mundial 2026 en busca de un triunfo para clasificarse a los dieciseisavos de final.

La 'albirroja', tercera con tres puntos, tendrá que ganar a los 'socceroos', segundos con las mismas unidades, pero con mejor diferencia de goles, si no quieren echar mano de la calculadora y depender de otros resultados para avanzar como uno de los mejores ocho terceros.

Sobre el césped del Estadio de la Bahía de San Francisco, popularmente conocido como Levi's Stadium, se espera un mano a mano parejo, cerrado, preparado hasta en los más mínimos detalles.

Jugadores de la Selección de Paraguay en duelo por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Los australianos priorizan el orden táctico y el despliegue físico, mientras que los suramericanos apelan a la entrega y las ráfagas de juego vertical, un concepto que representan figuras como Julio Enciso y Ramón Sosa.



Este último, que vio desde la banca el sufrido triunfo de Paraguay en la segunda jornada por 0-1 frente a Turquía, se perfila como titular frente a Australia ante la ausencia de Miguel Almirón, que recibió la roja por cubrirse la boca para hablar con un rival.

Publicidad

El brasileño nacionalizado paraguayo Mauricio Magalhães Prado es la otra opción que baraja el seleccionador Gustavo Alfaro para curir la ausencia de 'Miggy' Almirón.

Sin Almirón, la Albirroja pierde al cerebro de su ofensiva, pero gana verticalidad con su reemplazo, sin importar si es Sosa o Magalhães Prado, autor del único gol paraguayo en la dura caída 4-1 ante Estados Unidos en el debut.

Publicidad

La otra duda en la Albirroja es conocer con cuál de las dos versiones que ha mostrado se presentará ante los oceánicos: si con la cara inoperante que se vio ante los estadounidenses o su lado más aguerrido, ese que concretó la eliminación de Turquía pese a jugar con un futbolista menos toda la segunda parte.

A esta batalla, los australianos llevan como armas no solo su orden táctico, sino su potencia física y mayor altura en promedio.

También la tranquilidad de saber que un empate les garantiza la segunda plaza y un choque ante el escolta del grupo G, que comparten Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

"Lo que nos viene ante Australia es muy complicado", dijo a periodistas sobre el partido el seleccionador Gustavo Alfaro.

Publicidad

Sin embargo, matizó que su equipo puede "ser más", siempre que todos los jugadores tiren del carro en la misma dirección.

Alineaciones probables:

Publicidad

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Mauricio Magalhães Prado, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar; Alessandro Circati, Jacob Italiano, Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler; Nestory Irankunda, Connor Metcalfe; Mohamed Touré.

Seleccionador: Tony Popovic.

Paraguay vs. Australia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial 2026