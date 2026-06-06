¿Partido de fútbol o boxeo?: jugadores de Portugal y Chile se fueron a los puños

La Selección Portugal y Chile se enfrentaron este sábado en duelo preparatorio, disputado en territorio lusitano. No obstante, en medio de la contienda en el Estadio Nacional do Jamor, los jugadores de ambos combinados terminaron a los puños.
Toda esta situación lamentable fue en los minutos finales de la primera parte, y cuando el cronómetro marcaba el 0-0 en el tablero.
Cerca al banderín del córner, Joao Cancelo disputaba un balón con Felipe Faúndez, de los australes, pero después esta jugada, que parecía normal, se salió de control.
Cancelo terminó encima de Faúndez y éste último mostró su malestar, desatando inmediatamente una pelea. Hubo empujones, amago de puños de bando y bando. Rafael Leao, de Portugal, fue uno de los que no ocultó su furia, siendo el protagonista de algunos manotazos hacia Iván Román que terminó en el césped.
El árbitro de la contienda le mostró la tarjeta roja tanto a Leao como a Román. El primer tiempo culminó caliente en el Estadio Nacional do Jamor.
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Sin duda que esta expulsión podría ser contraproducente para el delantero de las 'quinas', Leao, a pocos días del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, cita orbital en donde los dirigidos por Roberto Martínez comparten grupo con la Selección Colombia y se perfilan como una de las candidatas al título.
¡SE PICÓ TODO EN EL AMISTOSO ENTRE PORTUGAL Y CHILE!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026
🟥 Por esto, fueron expulsados Rafael Leao e Iván Román
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gTNSr899Tn
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