Partidos EN VIVO HOY 15 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 15 de abril, el calendario promete fútbol del bueno. Hay acción en la Champions League, definiéndose los dos últimos clasificados a las semifinales, el Bayern Múnich de Luis Díaz, va por este objetivo contra el Real Madrid; la otra serie es Arsenal contra Sporting Lisboa, que tiene en sus filas a Luis Javier Suárez.
Igualmente, continúan las emociones en la Copa Libertadores y Sudamericana, con presencia de clubes colombianos.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 15 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Nueva Zelanda vs. Papúa Nueva Guinea
|2:10 a.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - FIFA+, DAZN App Gratis
|Nueva Caledonia vs. Indonesia
|3:50 a.m. - FIFA Women´s Series - FIFA+, DAZN App Gratis
|India vs. Malaui
|5:50 a.m. - FIFA Women´s Series - FIFA+,DAZN App Gratis
|Kenia vs. Australia
|9:20 a.m. - FIFA Women´s Series - FIFA+,DAZN App Gratis
|Gimnasia Mendoza vs. Gimnasia y Tiro
|12:10 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Arsenal vs. Sporting CP
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Bayern Múnich vs. Real Madrid
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Once Caldas Femenino vs. Deportivo Cali Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win Sports TV You Tube
|Caracas FC vs. Independiente Petrolero
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 3
|Cruzeiro vs. CDU Católica
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Junior Femenino vs. Medellín Femenino
|5:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win
|Racing Avellaneda vs. Botafogo
|5:00 p-m. - Copa Sudamericana - DGO,DSports (610/1610),Amazon Prime Video
|Club Libertad vs. Rosario Central
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium,,Pluto Tv, Telefé YouTube, ESPN
|Olimpia vs. Barracas Central
|7:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 3
|Corinthians vs. Santa Fe
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|River Plate vs. Carabobo
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 5
|Fluminense vs. Independiente Rivadavia
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 7
|Los Ángeles Galaxy vs. Toluca
|8:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|América de Cali vs. Alianza Atlético
|9:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium,ESPN
|Independiente del Valle vs. UCV
|9:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 6
|Millonarios vs. Boston River
|9:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Seattle Sounders vs. Tigres UANL
|10:30 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium