Partidos EN VIVO HOY 24 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY miércoles 24 de septiembre del 2025. ¡Juega Once Caldas en la Copa Sudamericana; prográmese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Once Caldas recibe a Independiente del Valle por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
AFP

