Partidos EN VIVO HOY 24 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Este miércoles 24 de septiembre hay buenos compromisos en el planeta fútbol. Juega Once Caldas con el firme objetivo de poner su nombre en las semifinales de la Copa Sudamericana; también hay Copa Libertadores, Europa League, Superliga de Turquía, Copa Italia, Liga de España, Liga y Copa Betplay, entre otros.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 24 de septiembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 24 de septiembre del 2025:
|Parma vs. Spezia Calcio
|10:00 a.m. - Coppa Italia - DGO, DSports+ Plus, DSports 2, Amazon Prime Video
|Hellas Verona vs. Venezia FC
|11:30 a.m. - Coppa Italia - DGO,DSports+ Plus, DSports 2,Amazon Prime Video
|PAOK FC vs. Maccabi Tel Aviv FC
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 2
|FC Midtjylland vs. Sturm Graz
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Getafe vs. Alavés
|12:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 4
|Wolfsburg femenino vs. Werder Bremen femenino
|12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Kayserispor vs. Besiktas
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 5
|AZ Alkmaar vs. PEC Zwolle
|1:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Huddersfield vs. Manchester City
|1:45 p.m. - EFL Carabao Cup - Disney+ Premium
|Newcastle vs. Bradford City
|1:45 p.m. - EFL Carabao Cup - Disney+ Premium
|Tottenham vs. Doncaster Rovers
|1:45 p.m. - EFL Carabao Cup - Disney+ Premium
|SC Braga vs. Feyenoord
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 3,Disney+ Estándar
|Port Vale vs. Arsenal
|2:00 p.m. - EFL Carabao Cup - Disney+ Premium
|Freiburg vs. Basel
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Como 1907 vs. Sassuolo
|2:00 p.m. - Coppa Italia - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Nice vs. AS Roma
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Malmö FF vs. PFC Ludogorets
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Real Betis vs. Nottingham Forest
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|GNK Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Crvena Zvezda vs. Celtic FC
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium
|Real Sociedad vs. Mallorca
|2:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 4
|Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano
|2:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Atlético Mineiro vs. Bolívar
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports 1611(611/1611)
|Medellín vs. Santa Fe
|6:00 p.m. - Copa BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|New York City vs. Inter Miami CF
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Palmeiras vs. River Plate
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar, Pluto TV, Telefé YouTube
|Once Caldas vs. Independiente del Valle
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610)
|Deportivo Pasto vs. América de Cali
|8:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Xelajú MC vs. Sporting San Miguelito
|9:00 p.m. - CONCACAF Central American Cup - Disney+ Premium
|Vancouver Whitecaps vs. Portland Timbers
|9:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)