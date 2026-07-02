La Selección Colombia, a seguir de largo en el Mundial 2026; viene Ghana, con el país ilusionado

La Selección Colombia volverá este viernes 3 de julio a la acción en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Y lo hará en Kansas City frente a Ghana, en pro de obtener una victoria que la ponga en los octavos de final del certamen que organiza la FIFA. Lo hecho en la fase de grupos, con 7 puntos de 9 posibles, dos triunfos y un empate, ha llenado de ilusión al grupo de jugadores que dirige Néstor Lorenzo y también todo un país, que se ilusiona con una gran campaña.

El seleccionado colombiano ha sentido ese apoyo en las diferentes ciudades por las que ha pasado y en Kansas no ha sido la excepción. Pese a que en dicha ciudad norteamericana no se percibe tanto el ambiente mundialista, la llegada masiva de seguidores de nuestro país agitó el ambiente en las últimas 48 horas.

Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz y compañía, de su lado, se han llevado todas las miradas y a la par, se han preparado para el reto de estar cara a cara con los africanos. El último entrenamiento se realizó en la tarde del jueves, con total normalidad y así el equipo quedó listo para lo que se viene.

La Selección Colombia en medio de un entrenamiento previo al partido contra Ghana por el Mundial 2026 Colprensa

En la nómina titular de este viernes se espera la vuelta a la titular de Daniel Muñoz y Johan Mojica, quienes no estuvieron de inicio en el 0-0 con Portugal y la única duda que existiría pasaría por el delantero, teniendo en cuenta si sigue Jhon Córdoba o si salta desde el vamos Luis Javier Suárez o incluso Juan 'Cucho' Hernández.



Así, solamente resta que pasen las horas y que lleguen las 8:30 la noche de este viernes, el balón ruede y Colombia confirme esas ganas y deseos de trascender en el Mundial 2026, en el que se han recibido elogios e incluso personajes del fútbol le comenzaron a tener fe y ponerle la chapa de favorita.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la condición de favorita de Colombia?

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, rechazó este jueves asumir el papel de favorita para ganar el Mundial de la FIFA 2026, pese a que el técnico de España, Luis de la Fuente, aseguró que la selección cafetera tiene "un nivel altísimo", recordó que fue la última en derrotar a La Roja y la situó entre las aspirantes al título.

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En la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos de final contra la selección de Ghana, Lorenzo afirmó que recibe esas palabras como "un elogio", aunque insistió en que no se siente cómodo con esa etiqueta.

"Yo sé que es un elogio de parte del profesor De la Fuente y se lo agradezco. Prefiero no estar en ese sitio de favorito", señaló el técnico argentino.

Cómo llegó Ghana a la fase de dieciseisavos

Ghana fue tercera del grupo L, con 4 puntos. Esto luego de un empate con Inglaterra y un triunfo con Panamá. Con Croacia cayó por un marcador 2-1.

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