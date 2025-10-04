Partidos EN VIVO HOY 4 de octubre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Este sábado 4 de octubre el calendario futbolero promete bastante, con grandes duelos en las principales ligas de Europa. Juega Bayern Múnich con Luis Díaz en la Bundesliga, Real Madrid en España y sigue la actividad en el Mundial Sub-20. Igualmente continúa la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 4 de octubre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Manchester City femenino vs. Arsenal femenino
|6:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Hull City vs. Sheffield United
|6:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Leeds United vs. Tottenham
|6:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Real Oviedo vs. Levante
|7:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 4
|Parma vs. US Lecce
|8:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Lazio vs. Torino
|8:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Augsburg vs. VfL Wolfsburg
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Borussia Dortmund vs. RB Leipzig
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 2
|Werder Bremen vs. FC San Pauli
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Bayer Leverkusen vs. FC Unión Berlín
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Manchester United vs. Sunderland
|9:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Watford vs. Oxford United
|9:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Arsenal vs. West Ham
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Girona vs. Valencia CF
|9:15 a.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Sparta Rótterdam vs. Ajax
|9:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Metz vs. Olympique Marseille
|10:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4
|Inter de Milán vs. US Cremonese
|11:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Athletic Club vs. Mallorca
|11:30 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich
|11:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Chelsea vs. Liverpool
|11:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Galatasaray vs. Besiktas
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Stade Brestois vs. Nantes
|12:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|PEC Zwolle vs. PSV Eindhoven
|1:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Boston River vs. CA Juventud
|1:30 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|CF Montréal vs. Nashville SC
|1:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|DC United vs. Charlotte FC
|1:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Atalanta vs. Como 1907
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Real Madrid vs. Villarreal
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Envigado vs. Bucaramanga
|2:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR -TV Cerrada
|Auxerre vs. Lens
|2:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium,TV5 Monde
|Vitória SC vs. Santa Clara
|2:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|España vs. Brasil
|3:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video, FIFA+
|México vs. Marruecos
|3:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, FIFA+
|Real Santander vs. Quindío
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada
|FC Dallas vs. Los Ángeles Galaxy
|3:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Nacional vs. Cerro Largo
|4:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Unión Magdalena vs. Águilas Doradas
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Atlético Tucumán vs. Platense
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Huracán vs. Banfield
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Australia vs. Cuba
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video, FIFA+
|Argentina vs. Italia
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video, FIFA+
|Llaneros vs. Fortaleza
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Orlando City vs. Columbus Crew
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Inter Miami CF vs. New England Revolution
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Philadelphia Union vs. New York City
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|New York Red Bulls vs. FC Cincinnati
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Lanús vs. San Lorenzo
|7:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Minnesota United vs. Sporting Kansas City
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Houston Dynamo vs. San Diego FC
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Austin FC vs. St. Louis City SC
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Chicago Fire vs. Toronto FC
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|CD Nacional vs. Moreirense
|7:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Internacional FC Palmira vs. Jaguares FC
|8:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Real Salt Lake vs. Colorado Rapids
|8:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Seattle Sounders vs. Portland Timbers
|9:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)