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Gol Caracol  / Real Madrid, contundente en Champions League; 2-1 sobre Manchester City con doblete de Vinícius Jr.

Real Madrid, contundente en Champions League; 2-1 sobre Manchester City con doblete de Vinícius Jr.

En el Etihad Stadium, Real Madrid venció al Manchester City y se clasificó a cuartos de final de la Champions League con una serie que culminó 5-1 a su favor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Vinícius Jr. en Manchester City vs. Real Madrid.
Vinícius Jr. en Manchester City vs. Real Madrid.
Getty Images.

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