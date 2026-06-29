Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Perder de esa manera en el Mundial 2026 es desgarrador; hubo lágrimas en el vestuario"

"Perder de esa manera en el Mundial 2026 es desgarrador; hubo lágrimas en el vestuario"

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 han dejado toda clase de escenas, pero una de las más dolorosas fue sufrida por Japón, tras caer contra Brasil.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
Comparta en:
Tristeza en Japón por su derrota contra Brasil, en el último minuto, en el Mundial 2026
Tristeza en Japón por su derrota contra Brasil, en el último minuto, en el Mundial 2026
AFP

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, calificó de "desgarradora" e "increíblemente dolorosa" su eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras caer en el último minuto frente a Brasil por 2-1.

"Estábamos tan cerca de lograr algo verdaderamente especial y perder en los momentos finales es desgarrador. Pero más que nada, estoy orgulloso de cada uno de los jugadores. Lo dieron todo por Japón", dijo el técnico tras el partido en el NRG Stadium de Houston.

Noruega vs Costa de Marfil
Gol Caracol

Costa de Marfil vs. Noruega, EN VIVO; hora y dónde ver POR TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Moriyasu destacó que sus futbolistas mostraron "coraje, disciplina y un carácter increíble" frente a "una de las naciones futbolísticas más grandes de la historia".

"El vestuario está lleno de emoción. Hay lágrimas porque estos jugadores se preocuparon profundamente. Soñaron con llevar a nuestro país aún más lejos, y perder ese sueño en los últimos momentos es algo difícil de aceptar", reveló.

"Les he dicho que mantuvieran la cabeza alta. Un resultado no define a este equipo. Lo que lograron a lo largo de este Mundial ha inspirado a millones de personas y espero que lo recuerden cuando el dolor comience a desvanecerse", añadió.

Publicidad

Moriyasu también agradeció el apoyo de la afición nipona y se disculpó en nombre de toda la selección.

Japón quedó eliminado del Mundial 2026, tras perder con Brasil en dieciseisavos de final
Japón quedó eliminado del Mundial 2026, tras perder con Brasil en dieciseisavos de final
AFP

"Sabemos cuánto creyeron en nosotros y cuánto significó este equipo para ustedes a lo largo de este torneo. Queríamos recompensar esa fe con otra noche histórica, pero el fútbol puede ser cruel", lamentó.

Publicidad

Japón puso en serios aprietos a Brasil y rozó una de las grandes gestas de esta Copa del Mundo.

Se adelantó en el minuto 29 por medio de Kaishu Sano en un error fatal en la salida del balón de la Canarinha, pero en la segunda mitad el poderío ofensivo de los brasileños prevaleció.

Casemiro empató de cabeza en el 56 y Gabriel Martinelli culminó la remontada en el 96.

"Esto no es el fin del fútbol japonés. Aprenderemos, creceremos y volveremos más fuertes", prometió Moriyasu.

Paraguay vs Alemania en el Mundial 2026
Gol Caracol

Alemania 1-1 (3-4) Paraguay; reviva el minuto a minuto del juego de 16vos, del Mundial 2026

Celebración de Kai Havertz con Alemania
Gol Caracol

Vea el gol de Kai Havertz para la igualdad de Alemania vs. Paraguay, en el Mundial 2026

Julio Enciso con Paraguay
Gol Caracol

Vea acá el gol de Julio Enciso, que silenció a Alemania vs. Paraguay, en el Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Brasil

Selección Japón

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad