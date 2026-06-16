Polémica acción en Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026; ¿era penal para Mbappé?

Tras una primera parte a todo 'vapor'; el complemento entre Senegal y Francia no ha defraudado, con buen tirmo, llegadas y claras opciones de gol para a,mbos.

Sin embargo, en la segunda mitad hubo polémica acción que ya da de qué halar en redes sociales, por un posible penalti a Kylian Mbappé, que no fue cobrado por el árbitro central, Alireza Faghanies.

Y es que, la jugada ha dividido opiniones referente a si hubo o no un toque en contra del '10'; quien cayó al suelo dentro del área africana, en una incursión ofensiva a favor de 'les bleus'.