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Gol Caracol  / Polémica acción en Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026; ¿era penal para Mbappé?

Polémica acción en Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026; ¿era penal para Mbappé?

El juez central Alireza Faghanies protagonista, debido a decisión que ya ha causado polémica en redes sociales. Todo, debido a una supuesta falta sobre Mbappé, que no decretó como penal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Kylian Mbappé en la Selección de Francia
Kylian Mbappé en la Selección de Francia
AFP

Tras una primera parte a todo 'vapor'; el complemento entre Senegal y Francia no ha defraudado, con buen tirmo, llegadas y claras opciones de gol para a,mbos.

Sin embargo, en la segunda mitad hubo polémica acción que ya da de qué halar en redes sociales, por un posible penalti a Kylian Mbappé, que no fue cobrado por el árbitro central, Alireza Faghanies.

Y es que, la jugada ha dividido opiniones referente a si hubo o no un toque en contra del '10'; quien cayó al suelo dentro del área africana, en una incursión ofensiva a favor de 'les bleus'.

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