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Gol Caracol  / República Checa y Sudáfrica empatan a un gol y quedaron en situación delicada en el grupo A

República Checa y Sudáfrica empatan a un gol y quedaron en situación delicada en el grupo A

Michal Sadilek había adelantado a República Checa en el estadio de Atlanta, pero Teboho Mokoena puso cifras definitivas en el partido de la segunda jornada del grupo A del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 18 de jun, 2026
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República Checa y Sudáfrica se enfrentaron en el grupo A del Mundial 2026.
República Checa y Sudáfrica se enfrentaron en el grupo A del Mundial 2026.
Foto: AFP

La República Checa, con un gol de Michal Sadilek a los seis minutos, y Sudáfrica, con un tanto de penalti de Teboho Mokoena a los 83, empataron en Atlanta (1-1) en el segundo partido de la segunda jornada del Grupo A del Mundial.

Con este resultado, tras dos partidos disputados, Sudáfrica, que perdió en la primera jornada con México, se mantiene colista con un punto y República Checa, que cayó con Corea del Sur, es tercera también con un punto.

México y Corea del Sur, a la espera de su enfrentamiento directo este jueves, suman tres puntos y son primero y segundo, respectivamente.

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