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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol de Abbosbek Fayzullaev, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

Vea el gol de Abbosbek Fayzullaev, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

El cuadro colombiano se 'durmió' en defensa y los asiáticos perforaron el arco custodiado por Camilo Vargas; quien poco pudo hacer para evitar el tanto uzbeko.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Abbosbek Fayzullaev festejando anotación en contra de la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Abbosbek Fayzullaev festejando anotación en contra de la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El cuadro asiático sorprendió con un gol inesperado, a los sesenta minutos de partido; aprovechando el arco solo, para definir con toda la tranquilidad del mundo.

Abbosbek Fayzullaevfue el encargado de poner la paridad parcial en el encuentro, luego de que Camilo Vargas dejara la pelota viva, tras un rebote que no pudo controlar y, por el contrario, se le escapó.

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Con el arco a su merced, el uzbeko empujó el balón para convertir el primer gol de Uzbekistán en esta Copa del Mundo.

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