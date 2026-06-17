Vea el gol de Abbosbek Fayzullaev, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

El cuadro asiático sorprendió con un gol inesperado, a los sesenta minutos de partido; aprovechando el arco solo, para definir con toda la tranquilidad del mundo.

Abbosbek Fayzullaevfue el encargado de poner la paridad parcial en el encuentro, luego de que Camilo Vargas dejara la pelota viva, tras un rebote que no pudo controlar y, por el contrario, se le escapó.

Con el arco a su merced, el uzbeko empujó el balón para convertir el primer gol de Uzbekistán en esta Copa del Mundo.