Baja en Selección Colombia femenina por lesión; confirmado su reemplazo en la convocatoria

La Selección Colombia femenina sufrió una baja de última hora para sus próximos partidos preparatorios. Ilana Izquierdo no podrá integrar la convocatoria dirigida por Angelo Marsiglia debido a una molestia física, por lo que deberá quedarse fuera de los dos juegos que el combinado nacional disputará durante la fecha FIFA de octubre, contra Venezuela.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la novedad y anunció también quién será la jugadora encargada de ocupar su lugar en el grupo. Izquierdo, actualmente jugadora de Tigres Femenil de México, había sido incluida en la convocatoria para estos duelos. Sin embargo, la molestia física que presenta le impide estar disponible para los encuentros que Colombia disputará frente a Venezuela los próximos 10 y 13 de octubre.

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De esta manera, el cuerpo técnico tomó la decisión de realizar un cambio en la lista y convocar a Sara Sofía Martínez, futbolista de Atlético Nacional, quien se sumará al grupo para afrontar estos compromisos internacionales.

Ilana Izquierdo en Selección Colombia Femenina FCF

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Sara Sofía Martínez, la elegida para reemplazarla

La ausencia de Izquierdo abre la puerta para una nueva integrante dentro del proceso de Angelo Marsiglia. Sara Sofía Martínez tendrá ahora la oportunidad de trabajar junto al grupo de la Selección Colombia femenina de Mayores y buscará aprovechar esta convocatoria para seguir ganando experiencia en el equipo nacional.



Su llamado se produce en un momento importante para el combinado colombiano, que continúa trabajando en la construcción de su proyecto deportivo y aprovechando cada fecha FIFA para darle continuidad a sus jugadoras habituales, pero también para observar nuevas alternativas.

Los dos partidos frente a Venezuela servirán precisamente como una nueva prueba para el equipo de Marsiglia, que tendrá la posibilidad de medir su nivel internacional y continuar ajustando detalles de cara a los próximos desafíos.