NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Selección Ucrania sub 20

Selección Ucrania sub 20

Selección Ucrania: representante de la categoría sub-20

  César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20
    César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20
    Foto: FCF
    Selección Colombia

    César Torres: "En la Selección Colombia no hay nerviosismo, vinimos a jugar los siete partidos"

    La Selección Colombia Sub-20 afina los últimos detalles de cara al duelo ante Sudáfrica, válido por los octavos de final del Mundial que se juega en Chile.

  Selección de Ucrania Sub-20 vs Selección de España Sub-20
    Selección de Ucrania Sub-20 vs Selección de España Sub-20
    Foto: AFP
    EN VIVO
    Gol Caracol

    Reviva el triunfo 1-0 de la Selección España frente a la Selección de Ucrania en el Mundial Sub-20

    La 'roja' de la categoría Sub-20 clasificó a cuartos de final del Mundial que se realiza en Chile, tras vencer 1-0 a Ucrania. Sería el rival de Colombia, si la 'tricolor' logra su paso mañana.

Donald Trump y una nueva amenaza a una ciudad sede del Mundial 2026. Una más se sumó a la lista, tras San Francisco y Seattle.
Donald Trump y una nueva amenaza a una ciudad sede del Mundial 2026. Una más se sumó a la lista, tras San Francisco y Seattle.
AFP.
Gol Caracol

La amenaza de Donald Trump a ciudad sede del Mundial 2026; quiere llamar a Ganni Infantino

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia, alegando problemas de seguridad de cara a la Copa Mundo de la FIFA del próximo año.

Matheus Cunha, jugador de la Selección de Brasil, lamentándose tras la derrota frente a Japón
Matheus Cunha, jugador de la Selección de Brasil, lamentándose tras la derrota frente a Japón
Foto: AFP
Gol Caracol

Exjugadores acaban a la Selección de Brasil; "nosotros no jugamos, prácticamente asistimos"

Tras la derrota inesperada 3-2 de la Selección de Brasil frente a la Selección de Japón, varios exjugadores 'cariocas' arremetieron contra sus futbolistas por su desempeño. ¡Vea lo que dijeron!

Hernán 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador.
Hernán 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador.
afp.
Colombianos en el exterior

Hernán 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador, comparó el fútbol con la política; "esto es de fondo"

Las particulares palabras del 'Bolillo' Gómez ante las cada vez más complicadas opciones de El Salvador de clasificar al Mundial de 2026.

Alejo Sarco, delantero de la Selección Argentina analizó a Colombia.
Alejo Sarco, delantero de la Selección Argentina analizó a Colombia.
AFP.
Selección Colombia

"La Selección Colombia es dura"; radiografía desde Argentina antes de las 'semi' del Mundial Sub-20

Una de las figuras de Argentina le puso el ojo a la Selección Colombia Sub-20 en la previa al crucial duelo del Mundial de la categoría en Chile.

Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20
Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20
Getty Images
Selección Colombia

Focos puestos en Óscar Perea, la figura a seguir de la Selección Colombia Sub-20 frente a Argentina

La prensa internacional puso los ojos sobre Óscar Perea, la pieza en ataque de la Selección Colombia Sub-20 llamada a figurar ante la ausencia de Neyser Villarreal.

Alineación titular del Real Madrid contra Olympique de Marsella, por la fecha 1 de la Champions League
Alineación titular del Real Madrid contra Olympique de Marsella, por la fecha 1 de la Champions League
Getty Images
Gol Caracol

Estrella del Real Madrid preocupa de cara al Mundial; lleva dos convocatorias fuera de su selección

Una de las figuras del Real Madrid ha prendido las alarmas en su país porque no ha sido llamado en las últimas dos fechas FIFA y es muy probable que tampoco lo tengan en cuenta en noviembre.

Selección de Marruecos Sub-20 vs Selección de Francia Sub-20
Selección de Marruecos Sub-20 vs Selección de Francia Sub-20
Fotos: AFP
Gol Caracol

Marruecos vs. Francia; hora y dónde ver por TV EN VIVO HOY la semifinal del Mundial Sub-20

Antes de que la Selección Colombia se enfrente a Argentina por el paso a la final del Mundial Sub-20, en el primer turno de las semifinales jugarán marroquíes y franceses. ¡Prográmese con el juego!

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, se lamenta por un gol errado en Champions League
Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, se lamenta por un gol errado en Champions League
AFP
Gol Caracol

Vinícius Junior, a responderle a la justicia brasileña: todo por su fiesta de cumpleaños

El delantero del Real Madrid, Vinícius Junior, celebró por todo lo alto su cumpleaños 25 el pasado mes de julio, pero esa fiesta le traería malas consecuencias. ¡Descubra todos los detalles!

Barcelona: blanco de memes por derrota 1-2 ante PSG en Champions League.jpg
Las burlas al Barcelona no tardaron en aparecer.
Foto: FC Barcelona.
Gol Caracol

Estrella del Barcelona renovó hasta el 2029; "estoy deseando ganar títulos"

Este miércoles, el Barcelona confirmó la renovación de una de sus figuras hasta 2029. Su contrato vence el próximo año y había rumores de su posible salida del cuadro español.

James Rodríguez con la Selección Colombia.
James Rodríguez con la Selección Colombia.
Getty Images,
Selección Colombia

La huella de James Rodríguez en la Selección Colombia; una cifra que lo acerca a David Ospina

James Rodríguez ingresó en el segundo tiempo en el juego de fogueo contra Canadá y llegó a un importante registro con la Selección Colombia.

