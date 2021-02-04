Gol Caracol Selección Ucrania sub 20
Selección Ucrania: representante de la categoría sub-20
César Torres: "En la Selección Colombia no hay nerviosismo, vinimos a jugar los siete partidos"
La Selección Colombia Sub-20 afina los últimos detalles de cara al duelo ante Sudáfrica, válido por los octavos de final del Mundial que se juega en Chile.
Reviva el triunfo 1-0 de la Selección España frente a la Selección de Ucrania en el Mundial Sub-20
La 'roja' de la categoría Sub-20 clasificó a cuartos de final del Mundial que se realiza en Chile, tras vencer 1-0 a Ucrania. Sería el rival de Colombia, si la 'tricolor' logra su paso mañana.