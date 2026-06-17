Colombia pegó duro y con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Campaz venció 3-1 a Uzbekistán

Debut triunfal de la Selección Colombia en el grupo K del Mundial 2026. Fue un 3-1 sobre Uzbekistán, en un estadio Azteca en el que los hinchas armaron su festival y celebraron hasta más no poder con los goles de Daniel Muñoz Luis Díaz y Jaminton Campaz, destacados en la primera jornada del certamen organizado por la FIFA.

Con el paso de los minutos, el seleccionado colombiano se fue tomando confianza en el terreno de juego. Y en las primeras acciones de riesgo tuvieron como protagonista a Jhon Arias, quien primero remató de media distancia y a los pocos instantes un pase del chocoano terminó con Luis Díaz como destinatario. El estelar jugador de Bayern Múnich mandó el balón al palo, luego de un remate cruzado. Ahí ya se empezó a animar la multitud de hinchas de nuestro país, que tiñeron el escenario deportivo de Ciudad de México.

Lo mejor vino después, en la recta final del primer tiempo, cuando el guajiro Díaz puso una habilitación perfecta para la aparición de Daniel Muñoz, quien mandó el esférico al fondo de la red para desatar la euforia en las gradas del Azteca y también en cada rincón de Colombia, en donde se siguió la actuación de los de Néstor Lorenzo.

Ya para el complemento, los uzbekos trataron de reaccionar y fueron al frente con sus argumentos. No tardaron en conseguir sus frutos, porque en un parpadeo de la defensa y del arquero Camilo Vargas, el que aprovechó y cobró por ventanilla fue Abbosbek Fayzullaev.



Festejo de la Selección Colombia AFP

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Pero esto en vez de bajonear a los colombianos, lo que produjo fue una nueva reacción, se tomó un nuevo aire. Una recuperación de balón y la presión de Gustavo Puerta terminó con un pase para 'Luchito' Díaz, quien definió en forma acertada para anotar el segundo de la noche y desatar una nueva alegría. El número '7' festejó con alma, corazón y vida, cayó al césped, mientras desde las tribunas vinieron vítores y gritos desaforados.

En los minutos finales, el profesor Lorenzo sacó a James Rodríguez, de una actuación aceptable, y le dio paso a Jaminton Campaz. Posteriormente ordenó la llegada a la cancha de Richard Ríos y Juan Camilo 'Cucho' Hernández y se marcharon Puerta y Luis Javier Suárez.

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En la adición, Campaz de cabeza marcó el tercer tanto, aprovechando su oportunidad. Todo gracias a un centro de 'Cucho' Hernández, dos de las alternativas que mandó el DT argentino al terreno de juego.

Ya lo que restó fue dejar que el tiempo corriera, pero sin dejar de atacar buscando el arco de Uzbekistán. Primera prueba superada, los tres puntos en los bolsillos y ahora a pensar en la segunda fecha del Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia volverá a estar en acción en el Mundial 2026 el próximo 23 de junio, en la ciudad de Guadalajara, cuando se mida con RD Congo, en la segunda fecha del grupo K. El balón rodará a las 9 de la noche y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y Ditu, con el equipo periodístico liderado por Javier Hernández Bonnet, nuestro director general.