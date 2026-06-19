De Juan Camilo 'Cucho' Hernández, atentos en España; destacan dato con Selección Colombia

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue uno de los nombres destacados en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Aunque no fue el autor de uno de los goles en la victoria contra Uzbekistán, el delantero colombiano protagonizó una acción que llamó la atención por su entrega y que terminó siendo clave para el resultado.

En España, medios deportivos resaltaron la jugada del atacante, quien en el minuto 99 apareció por la banda derecha para recuperar un balón que parecía perdido y terminó asistiendo a Jaminton Campaz, autor del tercer tanto de la Tricolor en el partido disputado en el Estadio Azteca.

El medio ‘Estadio Deportivo’ destacó la capacidad de reacción del jugador colombiano en una acción que resumió el esfuerzo mostrado por el equipo. “El internacional colombiano persiguió un balón en largo por banda derecha y en su pelea con el lateral rival cayó al césped junto a la línea de banda, pero luchó para pelear por la pelota y se hizo con ella”, señaló el medio español.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández Selección Colombia - Foto: AFP

Además, resaltaron que después de levantarse consiguió enviar un centro preciso con su pierna derecha para que Campaz definiera de cabeza. Para el portal, fue un momento especial porque significó la primera asistencia de ‘Cucho’ Hernández con la Selección Colombia en diez partidos disputados, registro que complementa con dos goles anotados con la camiseta nacional.



Otro de los medios españoles que se refirió a la acción fue ‘El Deportísimo’, que puso el foco en la actitud del delantero y calificó la jugada como una muestra de la identidad del equipo colombiano.

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“No fue el gol que emocionó a todos, fue la jugada previa a la definición de Campaz, lo que hizo Cucho es para ponerse de pie”, destacó el medio, haciendo énfasis en la secuencia en la que el atacante cayó, se levantó y volvió a luchar por la pelota hasta encontrar la oportunidad de generar peligro.

La asistencia de Hernández no solo quedó registrada en las estadísticas, sino que también se convirtió en una de las imágenes del estreno colombiano en la Copa del Mundo. Su esfuerzo en una jugada al límite permitió que Colombia asegurara sus primeros tres puntos en el Grupo K y dejó una buena impresión sobre su aporte dentro del esquema ofensivo.

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Con este inicio, ‘Cucho’ Hernández vuelve a ganar protagonismo con la Selección Colombia y confirma que puede ser una alternativa importante en el ataque durante el Mundial 2026.