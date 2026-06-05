El jugador de Selección Colombia que irá al Mundial y que tiene a grandes de Europa tras su huella

Mientras que la Selección Colombia de mayores se instalaba en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, para alistarse para el último partido antes del Mundial 2026, de este domingo frente a Jordania; en otras latitudes se habla de un jugador que hace parte de la nómina de Néstor Lorenzo. Ese es el volante Gustavo Puerta, quien viene de ser ficha importante en el Racing de Santander, flamante campeón de Segunda división de España, y que con el paso de los días viene llamando la atención de varios clubes de Europa.

La noticia entregada en la emisión del jueves de 'Blog Deportivo', de Blu Radio, por parte del periodista Julián Capera, quien afirmó que al surgido en Bogotá FC de la Primera B de nuestro país le seguían la pista Bologna, de Italia, y Porto, de Portugal, además de Lazio de la Serie A, según Juan C. Cortés en el mismo espacio radial; tomó más fuerza en la prensa ibérica.

Y es que en una nota de 'Estadio Deportivo' se complementó que por el volante mixto también existe un interés por parte de Villarreal y Betis, en donde juega Juan Camilo 'Cucho' Hernández y club del que se habla de la salida del caldense Nelson Deossa.

Sin embargo, es poco probable que en estos días previos al certamen que organiza la FIFA se vaya a adelantar un negocio por Puerta, ya que de darse una presentación positiva de su parte con el seleccionado colombiano su valorización podría subir ostensiblemente.



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Hay que indicar que "el verano pasado Racing pagó 3,5 millones de euros por la mitad del pase del centrocampista, firmándole un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y fijándole una cláusula de rescisión de 16 millones", se destacó en el mencionado diario de España. Así están atentos a los pretendientes del buen jugador de nuestro país.

Gustavo Puerta, volante colombiano de Racing de Santander. Getty Images.

Por lo pronto, Puerta siguió dejando buenas sensaciones al profesor Néstor Lorenzo, quien lo mandó como titular en el partido del lunes pasado frente a Costa Rica, que terminó 3-1, y ahora se espera que vuelva a sumar minutos contra los jordanos este domingo.