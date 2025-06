En Argentina le quitan peso a Luis Díaz; "no puede ser el salvador, Colombia necesita al equipo"

LaSelección Colombiano pasa por su mejor momento, ya que su clasificación al Mundial de 2026 no está asegurada y el reto de este martes contra Argentina en Buenos Aires no parece ser nada fácil. Por eso, en Gol Caracol hablamos con un periodista del país del sur del continente, sobre este encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas.

Se trata de Marcelo Benedetto, periodista deportivo con gran experiencia de la cadena 'ESPN'. El comunicador puso su mirada sobre el momento de crisis de Colombia; el regreso tanto de Luis Díaz en la 'tricolor', como el de Lionel Messi en la 'albiceleste; y la formula de Néstor Lorenzo para que los jugadores reencuentren su nivel.

Formación de la Selección Colombia fcf

Colombia no pasa por su mejor momento, ¿Cómo ven este partido en Argentina?

"Hay mucho respeto por Colombia, sobre todo por sus antecedentes. Lo dijo el propio Lionel Scaloni hoy en conferencia de prensa. Me parece que hoy el fútbol, independientemente del presente de cada uno, no hay que subestimarlo, y Argentina lo va a hacer de esa manera."

Colombia entró en esa mala racha después de la final de Copa América, ¿este juego puede ser una revancha?

"Primero deben encontrarse con buenas sensaciones desde el rendimiento. Por añadidura, generando mejor juego, vas a poder estar más cerca de ganar. Ha perdido confianza. El fútbol tiene que ver con aspectos emocionales, y cuando vos entrás en una dinámica de triunfo, todo fluye de manera más natural. Y cuando te toca este momento que está viviendo Colombia —que para mí es más una cuestión de confianza—, tiene que darle la vuelta desde la parte mental."

James Rodríguez saluda a Ángel di María en la final de la Copa América: Colombia vs Argentina Foto: AFP

¿Cuál es el jugador de Colombia que puede hacerle más daño a Argentina?

"Yo creo que todo es el equipo. Para mí, más allá de la riqueza individual, son jugadores de mucho prestigio, de mucha jerarquía. Hablar de uno no es una cuestión de que te pueda salvar un partido. Creo que es el juego organizado, el juego de conjunto de un entrenador que, para mí, es muy bueno, como Néstor Lorenzo. Y vuelvo: si lograron llegar y lograr reconocimiento en aquel momento con la selección, ahora lo que tienen que lograr es salir de esa inestabilidad emocional. No creo que pase por los nombres. Siempre te salva el equipo."

Luis Díaz regresa en Colombia luego de la fecha de sanción, ¿eso preocupa en Argentina?

"Siempre, siempre Lucho, como todo el resto de los jugadores, pero sobre todo Lucho por el recorrido que tiene, por el lugar que se ha ganado en el Liverpool. Es un jugador que siempre es diferente y seguramente va a ser de mucha utilidad para el equipo. No creo que a los jugadores les guste caer en el lugar de salvadores. Me parece que, para que esos jugadores se puedan destacar, hay un equipo que los debe respaldar. Van a salir adelante porque es un equipo con mucha jerarquía."

Luis Díaz con la Selección Colombia - Foto: FCF

Lionel Messi regresa al once titular de Argentina frente a Colombia, ¿Qué podemos esperar de él?

"Messi es para disfrutarlo. Yo tengo una particular debilidad por él. Primero, porque es un jugador descomunal, que aparece de vez en cuando, como ha pasado con Maradona. Y solo resta el disfrute. Disfrutemos nosotros, porque así como nos pasa en el tenis al ver a Djokovic, y nos pasó con Federer y Nadal, cuando están recorriendo una parte inexorable de la vida —por una cuestión de edad y porque el fútbol no te permite jugar hasta los 60 años de la misma manera—, es para disfrutarlo. Y creo que eso estamos haciendo todos."

Lionel Messi, guardado para enfrentar a Colombia. Foto: AFA.

¿Ve a Colombia muy complicada para clasificar al Mundial de 2026?

"Va a depender mucho de los partidos. Creo que sería raro que no fuera Colombia, sobre todo por la cantidad de plazas que hay. El tema es convivir con eso. Creo que estas preguntas nacen por los resultados del último tiempo. Colombia tuvo una primera parte hasta llegar a la Eliminatoria que vos describías. Con lo cual, el tema es saber vivir los momentos de adversidad. Creo que, en línea general, somos muy extremistas. Y si en algún momento fueron buenos jugadores, esos jugadores no se olvidan de jugar. Lo que pasa es que los jugadores no son máquinas, tienen momentos, y el tema es sobrevivir a la adversidad. Yo creo que Colombia está transitando este momento de turbulencia, y creo que la capacidad de los futbolistas es suficiente para salir adelante."