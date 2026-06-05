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Gol Caracol  / Quiénes son los tres galácticos que llegarían a Real Madrid de la mano de Florentino Pérez

Quiénes son los tres galácticos que llegarían a Real Madrid de la mano de Florentino Pérez

Florentino Pérez planea reforzar al Real Madrid con tres galácticos de talla mundial que podrían marcar una nueva era en el club blanco.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Florentino Pérez, ex presidente del Real Madrid
Florentino Pérez, ex presidente del Real Madrid
AFP

A días de que inicien las elecciones presidenciales del Real Madrid, Florentino Pérez quiere volver a ganarse los corazones de los 'madridistas' asegurando traer tres nombres de peso para volver a llevar a la cima al equipo y traer los títulos más importantes.

Desde la prensa europea siguen muy de cerca los nombres que dijo el último mandatario del club madrileño y lo asocian con una nueva era llena de galácticos para la la próxima temporada.

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Según reveló 'Sport', Florentino Pérez anunció que "hará una oferta a un club de Champions próximamente, el martes, que será el mayor pago que el Real Madrid habría hecho por un jugador en su historia, 150 millones por lo menos”.

Según el diario, el ex presidente negó que por esta suma no es un futbolista que milita en la Premier League como Haaland o Doku, y el entorno de él mismo, no descartan que se trate de un compañero de 'Lucho' Díaz en el Bayern Múnich: Michael Olise.

Luis Díaz y Michael Olise, extremos del Bayern Múnich
Luis Díaz y Michael Olise, extremos del Bayern Múnich
Foto: AFP

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Además de eso, se habla también de la llegada de Vitinha y Neves que tienen un coste de 140 M€ cada uno, además de ello, los portugueses tienen contrato hasta el 2029 con el PSG, lo que no sería para nada fácil su vinculación al Real Madrid.

Todo esto genera mucha euforia en la hinchada 'madridista' pues viven días de incertidumbre y deben decidir por su próximo presidente, ya que la principal competencia de Floretino Pérez para su reelección es Enrique Riquelme, quien hace alguno días aseguró que ya tiene un acuerdo verbal con el goleador Erling Haaland y el volante Rodri, para una eventual llegada al club español.

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Se podría desarmar el tridente; Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane

No solo la victoria a la presidencia de Florentino Pérez será vital para hacer realidad el fichaje del francés, también el Mundial 2026 donde Olise genera altas expectativas tras su gran temporada con el club 'bavaro', y el menos beneficiado en esto, es el club alemán para los objetivos de la siguiente temporada.

Cabe recordar que el tridente conformado por Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane firmó una temporada histórica al superar la barrera de los 100 goles entre los tres, consolidándose como una de las asociaciones ofensivas más letales del fútbol actual. Su impacto no solo fue determinante en los resultados del equipo, sino que además los ubicó en la conversación de los mejores tridentes goleadores de todos los tiempos, gracias a su regularidad, conexión en ataque y capacidad para resolver partidos importantes.

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