La Selección Colombia y su séptimo Mundial, los recuerdos de Brasil 2014 vuelven a la memoria

La Selección Colombia volverá a disputar una Copa del Mundo y la edición de 2026 marcará un momento especial en su historia: será su séptima participación mundialista. Desde aquella primera aparición en Chile 1962 hasta la histórica campaña en Brasil 2014, el combinado nacional ha vivido alegrías, eliminaciones tempranas y actuaciones que quedaron grabadas en la memoria de los aficionados.

Precisamente, Brasil 2014 continúa siendo el punto más alto del fútbol colombiano en los Mundiales, al alcanzar por primera vez los cuartos de final. Ahora, con el regreso a la máxima cita del fútbol, vale la pena repasar cómo le fue a la 'tricolor en cada una de sus anteriores participaciones.

Chile 1962: el estreno mundialista

Entrenador: Adolfo Pedernera

Figuras: Delio Gamboa, Francisco Zuluaga, Marcos Coll

Instancia hasta la que llegó: Fase de grupos



Resultados:

Uruguay 2-1 Colombia

Colombia 4-4 Unión Soviética

Yugoslavia 5-0 Colombia

La primera experiencia de Colombia en un Mundial llegó en territorio chileno. El equipo solo sumó un punto, pero dejó una huella imborrable con el histórico empate 4-4 frente a la Unión Soviética. En ese compromiso, Marcos Coll anotó el único gol olímpico registrado en la historia de los Mundiales.

Selección Colombia - Chile 1962. AFP.

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Italia 1990: el regreso después de 28 años

Entrenador: Francisco Maturana

Figuras: Carlos Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón

Instancia hasta la que llegó: Octavos de final

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Resultados:

Colombia 2-0 Emiratos Árabes Unidos

Colombia 0-1 Yugoslavia

Colombia 1-1 Alemania Federal

Octavos: Colombia 0-2 Camerún (prórroga)

Con una generación que transformó el fútbol colombiano, la Selección avanzó por primera vez a una ronda eliminatoria. El empate contra Alemania con gol de Freddy Rincón sigue siendo uno de los momentos más recordados.

Estados Unidos 1994: una eliminación inesperada

Entrenador: Francisco Maturana

Figuras: Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón

Instancia hasta la que llegó: Fase de grupos

Resultados:

Colombia 1-3 Rumania

Colombia 1-2 Estados Unidos

Colombia 2-0 Suiza

Colombia llegó como una de las selecciones con mayor expectativa tras una Eliminatoria brillante, pero quedó eliminada en primera ronda. Fue uno de los golpes deportivos más duros para el país.

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Francia 1998: cierre de una generación

Entrenador: Hernán Darío Gómez

Figuras: Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla

Instancia hasta la que llegó: Fase de grupos

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Resultados:

Colombia 0-1 Rumania

Colombia 1-0 Túnez

Colombia 0-2 Inglaterra

La Selección consiguió una victoria, pero no alcanzó para avanzar. Fue el último Mundial para varias figuras históricas.

Brasil 2014: la mejor participación de Colombia

Entrenador: José Néstor Pékerman

Figuras: James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina

Instancia hasta la que llegó: Cuartos de final

Resultados:

Colombia 3-0 Grecia

Colombia 2-1 Costa de Marfil

Colombia 4-1 Japón

Octavos: Colombia 2-0 Uruguay

Cuartos: Colombia 1-2 Brasil

El Mundial de Brasil representa el capítulo más exitoso del fútbol colombiano. La Selección ganó sus cuatro primeros partidos y alcanzó los cuartos de final por primera vez. Además, James Rodríguez terminó como goleador del torneo con seis anotaciones y anotó el mejor gol de esa edición de la Copa del Mundo (frente a Uruguay).

Selección Colombia - Brasil 2014. AFP.

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Rusia 2018: la despedida de Pékerman

Entrenador: José Néstor Pékerman

Figuras: James Rodríguez, Yerry Mina, Radamel Falcao García

Instancia hasta la que llegó: Octavos de final

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Resultados:

Colombia 1-2 Japón

Colombia 3-0 Polonia

Colombia 1-0 Senegal

Octavos: Colombia 1-1 Inglaterra (3-4 en penales)

Colombia reaccionó tras perder el debut y logró avanzar como líder de grupo. Sin embargo, cayó en una dramática definición desde el punto penal frente a Inglaterra.