Historial de partidos de Selección Colombia vs Perú; ¿seguirá nuestra hegemonía?

La Selección Colombia cerrará este martes frente a Perú esta larga fecha FIFA. Los dirigidos por Néstor Lorenzo han sumado un empate contra México (1-1) y una derrota 1-0 ante Paraguay, y ahora, el objetivo es retomar a la senda victoriosa, mostrar buen fútbol y darle una alegría a la hinchada 'cafetera'. ¿Lo logrará?

Hay que indicar que la rivalidad entre colombianos y peruanos se ha pactado en el último tiempo como una de las más tradicionales y parejas del continente. A lo largo de la historia, la 'tricolor' y la 'bicolor' han medido fuerzas en Eliminatorias Sudamericanas, Copas América y en duelos de fogueo, tal cual como sucederá en el Nu Stadium de la ciudad de Miami. Dichos combinados han regalado a los fanáticos partidos memorables.

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¿Cómo está el historial de Colombia vs. Perú?

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En ese orden de ideas, el de este martes será el enfrentamiento número 63 entre la 'amarilla' y los 'incas', y por el momento, el historial favorece a la Selección Colombia con 21 triunfos, 24 empates y 17 derrotas.



La Selección Colombia y Perú se enfrentan este martes en un nuevo duelo de preparación. Foto: Getty Imágenes

El último antecedente en partido preparatorio se remonta hasta el 15 de noviembre del 2019. Ese día, el seleccionado colombiano venció 1-0 a Perú gracias a un solitario gol de Alfredo Morelos, quien hoy día brilla en Atlético Nacional.

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Por su parte, en los cotejo más recientes por las clasificatorias sudamericanas igualaron 1-1 en Lima y 0-0 en Barranquilla; esto en el camino al Mundial que se disputó este 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Acá los números generales del 'cara a cara' entre Colombia y Perú

Partidos jugados: 62

62 Victorias de la Selección Colombia: 21

21 Empates: 24

24 Victorias de la Selección Perú: 17

¿A qué hora es Colombia vs. Perú y dónde verlo EN VIVO por TV?

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Este compromiso de carácter amistoso está pactado a jugarse este martes 6 de octubre en el Nu Stadium, en Miami. Y como es habitual, lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y además, en el canal de YouTube de Gol Caracol, a partir de las 6:45 de la tarde para que se agende y no se lo pierda.