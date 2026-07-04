Luis Díaz se niega a "estacarse" con la Selección Colombia en el Mundial 2026; "sé lo que quieren"

Luis Díaz se niega a estancarse con la Selección Colombia. El extremo guajiro no ha tenido la suerte de celebrar un gol con la 'tricolor' en el Mundial 2026; los fuera de lugar le han jugado en contra. No obstante, el número '7' no se rinde; sabe que tiene que seguir trabajando para que las anotaciones puedan llegar.

"Mucho mejor, con más confianza. Estoy tratando de retomar esa confianza de a poco, que el equipo está necesitando también en lo individual. Tenemos que mejorar en la definición que nos está costando, capaz ser más tranquilo en esas instancias finales para que llegue el gol y pueda ayudar un poco más al equipo para tener esa tranquilidad de 'matar' el partido", expresó Díaz Marulanda en charla con la prensa, tras el juego de los dieciseisavos de final contra Ghana, y que acabó con victoria 1-0 de la 'tricolor' y pase a la siguiente ronda de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

'Lucho' es consciente de que todos los colombianos están deseosos porque llegue su gol, las asistencias y las gratas presentaciones; así como lo hizo en la temporada con Bayern Múnich.

"Consciente de que la gente o todos quieren ver esos goles, esas asistencias. Nada, no se puede echar para atrás, es lo que hay. Si te estancas, ahí está el error, tengo que seguir trabajando con la misma tranquilidad y confianza", añadió.



Luis Díaz con la Selección Colombia AFP

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Cuando fue consultado por los goles que le han anulado por estar en 'offside', el 'crack' de la amarilla sostuvo que debe analizar ese aspecto y reiteró trabajo para que en el próximo partido de la Copa del Mundo, que será frente a Suiza, lleguen esas merecidas celebraciones.

"Por lo mismo, no sale de la manera que queremos, es en el tiempo de Dios capaz. Hay que seguir trabajando, por poco, siempre estamos ahí cerca; los fuera de juego. También hay que analizar eso, me han cobrado muchos fuera de lugar y casi nunca me pasaba. Pero tranquilo, consciente de que se puede mejorar y que en el próximo vamos a concretarlo", complementó.

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Por último, 'Lucho' agradeció el apoyo de los hinchas que han acompañado a la Selección Colombia en cada juego. Habló de mantener los pies en la tierras, que aún queda 'tela por cortar'.

"Sí, con ilusión. Agradecerle a la gente que está apoyando muchísimo a la Selección, muy contentos y agradecidos por eso. Hay que ir paso a paso, escalón tras escalón, ir mirando qué rival tenemos al frente y con esa mentalidad de que tenemos los pies sobre la tierra porque no se ha ganado nada y trabajar duro para eso", concluyó.

