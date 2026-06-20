"La confianza dentro de la Selección Colombia es enorme"; fe en Luis Díaz y su combo

Luis Díaz presentó sus credenciales en su primera Copa del Mundo. El de Barrancas fue la insignia en el debut victorioso de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, al marcar un golazo y generar una asistencia en el 3-1 final del compromiso disputado el pasado miércoles 17 de junio, en el estadio Azteca, de la ciudad de México, que fue válido por el grupo K.

Si bien ya han pasado varios días desde que los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron a escena en la cita orbital en tierras norteamericanas, no han parado los análisis y repercusiones sobre el triunfo de la 'amarilla', y uno de los futbolistas que se llevó palabras de elogio y vítores precisamente fue Díaz Marulanda.

Así fue como el periodista italiano, y especialista en el mercado de pases, Fabrizio Romano, le dedicó un espacio especial al extremo de nuestro país. El comunicador colgó un video en sus plataformas digitales y exaltó lo hecho por el exPorto.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. Foto: AFP

"Luis Díaz lo está sintiendo. Gol y asistencia en su primer partido de Mundial de la historia", comenzó diciendo Romano en su análisis hacia el número '7' de la Selección Colombia.



A continuación, añadió que "les está diciendo a sus allegados que Colombia puede dar la sorpresa y lograr algo especial este verano. La confianza dentro del equipo es enorme. ¡Qué comienzo para Lucho… y esto es solo el principio!"

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🇨🇴 Luis Diaz is feeling it. Goal + assist on his FIRST World Cup game ever.

He’s telling those closest to him: Colombia can be the dark horse and do something special this summer. The confidence inside the camp is massive.

What a start for Lucho…and this is just the beginning. pic.twitter.com/wLeaK8MhQu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

¿Qué dijo Luis Díaz luego de su debut goleador con la Selección Colombia en el Mundial 2026?

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"Desde el calentamiento estaba que lloraba, sentía algo especial. Se me vinieron cosas del pasado porque luché por estos momentos. Cumplí el sueño que tenía de pequeño con mi selección, por mí país y que más bonito que cumplir con un gol y una asistencia", sostuvo el 'crack' de la 'tricolor' a la prensa tras su actuación frente a Uzbekistán.

"Nada de eso sería posible sin cada uno de mis compañeros. Somos un grupo muy unido, muy fuerte que iremos mejorando partido a partido", añadió Luis Díaz.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El calendario de la Copa del Mundo en tierras norteamericanas indica que será frente a la República Democrática del Congo, el próximo martes 23 de junio, en partido válido por la segunda jornada del grupo K. Dicho encuentro tiene un horario de inicio para nuestro país de las 9:00 de la noche y se podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos