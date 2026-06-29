Luis Díaz no baja los brazos para enfrentar a Ghana; "esto continúa, hay que seguir trabajando"

Luego de que la Selección Colombia asegurara el liderato de su grupo tras igualar sin goles frente a Portugal, las sensaciones que dejó la 'tricolor' durante la fase de grupos fueron bastante positivas. Uno de los jugadores que más brilló en esta primera ronda fue Luis Díaz.

El guajiro tiene una anotación y una asistencia por el momento, estas dos en el debut frente a Uzbekistán, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo ganaron 3-1 con otro tanto de Daniel Muñoz y Jaminton Campaz.

Por medio de sus redes sociales, el futbolista del Bayern Múnich se pronunció tras la igualdad frente a los lusos y acompañado de varias fotos del encuentro, dijo lo siguiente: "Cumplimos nuestro primer objetivo. Muy orgulloso de este equipo, que sigue creciendo día a día, y agradecido con toda nuestra gente por el apoyo incondicional de siempre. Esto continúa. Ahora es momento de recuperar, seguir trabajando y enfocarnos en lo que viene", se leyó.

Cumplimos nuestro primer objetivo. Muy orgulloso de este equipo, que sigue creciendo día a día, y agradecido con toda nuestra gente por el apoyo incondicional de siempre.

Esto continúa. Ahora es momento de recuperar, seguir trabajando y enfocarnos en lo que viene.🇨🇴❤️ pic.twitter.com/weRo0rLhKZ — Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) June 29, 2026

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Luis Díaz vs. Portugal

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El futbolista de 29 años tuvo un rendimiento aceptable frente a los campeones de la Liga de Naciones, pese a ser muy interceptado por la saga defensiva lusa, el colombiano tuvo un mapa de calor interesante en el último cuarto de cancha siempre abriendo las bandas y buscando la pelota o creando espacios para sus compañeros. Según 'Sofascore', el extremo tuvo una puntuación de 6.3 puntos al tener cuatro oportunidades de tiro al arco de Diogo Costa en los 90 minutos jugados.

¿Qué se le viene a Colombia en el Mundial?

Ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo gracias a terminar como lideres d su grupo, se enfrentarán a un tercero que en este caso es Ghana, la selección africana que culminó con 4 puntos con un total de una victoria, una derrota y un empate. La Selección Colombia se enfrentará a los dirigidos por Carlos Queiroz, un viejo conocido, el próximo viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. de la noche (hora de nuestro país) en el estadio de Kansas City.

Recordemos que el técnico portugués ya dirigió a la 'tricolor' a inicios del año 2029, pero tras un balance poco positivo en los últimos dos juegos en las Eliminatorias contra Uruguay (0-3 en Barranquilla) y Ecuador (6-1 en Quito), le terminaron su contrato a finales a 2020.