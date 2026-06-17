Néstor Lorenzo; "me dio satisfacción por sus primeros goles en el Mundial de Díaz, Muñoz y Campaz"

La Selección Colombia arrancó con pie derecho su camino en el Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Uzbekistán en la primera jornada de la fase de grupos. A pesar de la solidez del resultado, el director técnico Néstor Lorenzo mantuvo los pies sobre la tierra en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Con un tono analítico, el estratega argentino valoró los tres puntos, pero fue autocrítico respecto a los aspectos que el equipo debe ajustar para los próximos desafíos.

"Sabíamos que el partido no iba a ser fácil, pudimos haber ganado por una diferencia mayor. El rival trabaja muy bien, es ordenado, cerrado y nos costó llegar", reconoció el timonel del combinado nacional, dándole mérito al planteamiento del conjunto asiático.

Autocrítica en la posesión y el volumen de ataque

Aunque la 'Tricolor' controló los hilos del compromiso, Lorenzo hizo hincapié en la falta de profundidad en ciertos tramos del juego, señalando que el equipo abusó del toque horizontal en lugar de buscar la portería rival con mayor agresividad.



Falta de pegada: "Nos faltó terminar las jugadas, eso hay que mejorar. Nos entretuvimos mucho en la posesión y no provocamos centros y remates al arco".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026 AFP

Publicidad

Riesgos en defensa: "Jugamos con los centrales en la mitad de cancha, ellos son rápidos".

A pesar de estos baches, el seleccionador defendió el rendimiento físico y mental de sus dirigidos, desestimando que el equipo haya caído en un exceso de confianza cuando el rival intentó reaccionar.

Publicidad

El impacto de las variantes para asegurar los tres puntos

Para Lorenzo, la clave para destrabar el partido y recuperar el dominio absoluto estuvo en el banquillo. Las modificaciones en la segunda mitad le devolvieron el oxígeno y la claridad a una Colombia que terminó imponiendo su jerarquía en el marcador.

"No es que se deja estar Colombia del rival, algunas no las definimos, nos costó la posesión; pero decidimos refrescar. Cuando refrescamos, nos vimos mejor", explicó el entrenador sobre el impacto positivo de los cambios.

Con la tranquilidad de haber sumado los primeros tres puntos en la cita orbital, el cuerpo técnico ya piensa en lo que viene. El debut dejó certezas, pero también una libreta llena de apuntes para corregir. "Creo que se ganó merecidamente, fue el primer escalón", concluyó Lorenzo, enfocado en mantener la curva de rendimiento ascendente en el torneo más importante del planeta.

Festejo de la Selección Colombia AFP

Publicidad

Esta nota fue elaborada con el apoyo de la IA Gemini y posteriormente verificada y editada por el equipo editorial de Gol Caracol.