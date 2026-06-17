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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol de Jaminton Campaz, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

Vea el gol de Jaminton Campaz, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

El 'bicho' sentenció el encuentro, tras una gran jugada del 'Cucho' Hernández; quien la recuperó y luchó hasta el final, hasta poner un maravilloso centro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Jaminton Campaz en duelo contra Uzbekistán, por el Mundial 2026.
Jaminton Campaz en duelo contra Uzbekistán, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

La Selección Colombia liquidó el compromiso, con otro gol sobre el final, para ampliar la ventaja y asegurar los tres puntos en esta primera jornada del Mundial 2026.

Todo empezó en Juan Camilo Hernández, quien fue a pelear una pelota en el costado derecho, ganando el esférico, manteniendo la posesión en sus pies y, con un enganche, quedar con amplias posibilidades para poner un centro magistral al área asiática.

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Ahí, Jaminton Campaz solo tuvo que cabecear frente al arco para anotar el tercer y último gol de la Selección Colombia.

Vea el gol de Jaminton Campaz, con Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026:

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